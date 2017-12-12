«АктивКапитал Банк» принял участие в мероприятии для региональных банковских объединений

7 декабря в Банке России состоялась Шестнадцатая Встреча руководителей региональных банковских объединений с Председателем ЦБ РФ Э.С. Набиуллиной. Такие встречи являются традиционными и проводятся ежегодно.

На них обсуждаются актуальные вопросы развития российских банков. Эльвира Набиуллина подчеркнула важность проведения встреч руководства ЦБ РФ с представителями региональных банков. На них укрепляется диалог между банками и регулятором. «Союз Банков Самарской области» представлял Григорий Оганесян, Председатель Союза, Председатель Правления ПАО «АК Банк».