Азиатско-Тихоокеанский банк объявил график работы в новогодние праздники 2017-2018

Азиатско-Тихоокеанский банк поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует об изменениях в режиме работы своих подразделений.

В сезоне 2017-2018 новогодние каникулы в нашей стране продлятся с 30 декабря по 8 января 2018 года. Первый рабочий день для всех организаций РФ начинается 9 января.

Рады сообщить, что для вашего удобства впервые в этом году АТБ принял решение ввести в этот период дополнительные рабочие дни. В январе 2018 года отделения АТБ будут работать в новом, более гибком режиме: теперь 4 и 5 января станут рабочими днями с обычным графиком работы.

Список подразделений АТБ, работающих 4 и 5 января 2018 года:

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Благовещенск:

улица Амурская, 225, с 8:00 до 19:00

улица Пионерская, 66, с 9:00 до 19:00

улица Институтская/Калинина, дом 1/140, с 9:00 до 19:00

улица Кузнечная, 17, с 9:00 до 19:00

г. Тында:

улица Красная Пресня, 55, с 9:00 до 18:30

г. Зея:

пер. Пушкина, 1, пом. 1, с 9:00 до 18:00

г. Белогорск:

улица Скорикова, дом 19, с 9:00 до 19:00

г. Райчихинск:

улица Победы, 8, с 9:00 до 18:00

г. Свободный:

улица Ленина, 81, литер А, с 9:00 до 19:00

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ:

г. Владивосток:

улица Светланская, 56, с 9:00 до 19:00

проспект Острякова, 24, с 9:00 до 19:00

улица Окатовая, 12, с 9:00 до 19:00

Лесозаводск:

ул. Пушкинская, 34, с 9:00 до 19:00

г. Находка:

улица Владивостокская, 3, с 9:00 до 19:00

ул. Линейная, 8Б, с 9:00 до 19:00

г. Уссурийск:

ул. Комсомольская, 28, с 9:00 до 19:00

улица Некрасова, 94, с 9:00 до 19:00

г. Артем:

улица Дзержинского 33, с 9:00 до 19:00

г. Дальнегорск:

проспект 50 лет Октября, 95, с 9:00 до 18:00

г. Спасск-Дальний:

улица Парковая, 23, с 9:00 до 19:00

г. Арсеньев:

ул. Ломоносова, 50, с 9:00 до 18:00

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

г. Южно-Сахалинск

ул. Сахалинская, 30, пом.1-30, с 9:00 до 19:00

пр. Победы, 39, с 9:00 до 18:00

г. Корсаков

ул. Советская, 32, пом. 3,4, с 9:00 до 18:00

г. Холмск:

ул. Советская, 41, с 9:00 до 18:00

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ:

г. Хабаровск

бульвар Уссурийский, 24, с 9:00 до 19:00

ул. Карла Маркса, 143А, с 9:00 до 19:00

ул. Тихоокеанская, д. 201 В, с 9:00 до 19:00

ул. Краснореченская, 69, помещение I, с 9:00 до 19:00

г. Комсомольск-на-Амуре

ул. Аллея Труда, 9, лит. А 1, с 9:00 до 19:00

ул. Орехова, 50, с 9:00 до 19:00

г. Советская Гавань

ул. Пионерская, 12А, с 10:00 до 19:00

г. Амурск

проспект Победы, 6, с 09:00 до 19:00

п. Ванино

ул. Украинская, 3, пом. I, с 09:30 до 18:30

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

г. Биробиджан

пр. 60-летия СССР, 22б, с 09:00 до 19:00

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

г. Якутск

пр-т. Ленина, д. 19, с 09:00 до 19:00

ул. Можайского, 19, корпус 3, с 09:00 до 19:00

ул. Дзержинского, 23, с 09:00 до 19:00

мкр. 202, корп. 1, с 09:00 до 19:00

ул. Лермонтова, 58, с 09:00 до 19:00

ул. Ойунского, 16, с 09:00 до 18:00

ул. Дзержинского, 49, с 09:00 до 19:00

г. Нерюнгри

проспект Ленина, 7, с 09:00 до 19:00

г. Ленск

ул. Первомайская, 11, пом. 48, с 09:00 до 19:00

г. Мирный

ул. Тихонова 3, корп. 1, с 09:00 до 19:00

г. Нюрба

ул. Октябрьская, 19, с 09:00 до 19:00

г. Олекминск

ул. Бровина, 4а, с 8:00 до 18:00

п. Айхал

ул. Юбилейная, 2а, с 09:00 до 19:00

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Магадан:

ул. Пролетарская, 17, с 09:00 до 19:00

пр. Ленина, 13, с 09:00 до 19:00

площадь Комсомольская 2, с 09:00 до 18:00

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

г. Анадырь:

ул. Отке, 22, с 10:00 до 19:00

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Улан-Удэ:

ул. Коммунистическая, 49, с 09:00 до 19:00

ул. Октябрьская, 17, с 09:00 до 19:00

ул. Ленина, 27, с 09:00 до 19:00

ул. Ключевская, 25, с 09:00 до 19:00

проспект Строителей, 42, с 09:00 до 19:00

ул. Терешковой, 2, с 09:00 до 19:00

г. Кяхта

ул. Рукавишникова, д. 83А, с 09:00 до 18:00

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Кемерово:

ул. Николая Островского, 23, пом. 125, с 09:00 до 19:00

пр-кт Ленина, 124, пом. 136, с 09:00 до 19:00

г. Новокузнецк:

ул. Кирова, 103, пом.402, с 09:00 до 19:00

г. Юрга:

ул. Кирова, 13, с 09:00 до 19:00

г. Ленинск-Кузнецкий:

пр-кт Кирова, 48, с 09:00 до 19:00

г. Прокопьевск:

ул. Шишкина, 9, помещение 2П, с 09:00 до 19:00

г. Анжеро-Судженск:

пер. Электрический, 9-2, с 09:00 до 19:00

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

г. Барнаул:

проспект Ленина, 64, пом. Н2, с 09:00 до 19:00

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

г. Абакан:

ул. Карла Маркса, 63, пом. 90Н, с 09:00 до 19:00

г. Черногорск:

ул. Советская, 84, пом. 33Н, с 09:00 до 19:00

г. Саяногорск:

Советский мкр-н, 44, пом. 89Н, с 09:00 до 19:00

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

г. Красноярск:

ул. Ленина, 37, с 09:00 до 19:00

просп. имени газеты "Красноярский рабочий", 88, пом.82, с 09:00 до 19:00

пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 185, пом. 57, с 09:00 до 19:00

ул. 78 Добровольческой бригады, 14А, с 09:00 до 19:00

г. Канск

ул. Урицкого, 1, пом. 37, с 09:00 до 19:00

г. Минусинск

ул. Абаканская, зд.50 "а"/1, с 09:00 до 19:00

г. Назарово

ул. Арбузова, 87, пом. 181, с 09:00 до 19:00

г. Шарыпово

мкр-н 2, д. 4/5, пом. 74, с 09:00 до 19:00

г. Ачинск:

мкр. 7, д. 9А, пом. 73, с 09:00 до 19:00

г. Лесосибирск:

ул. Привокзальная, 7, пом. 102, с 09:00 до 19:00

г. Норильск:

п-кт Ленинский, 18, пом. 73, с 10:00 до 20:00

ул. Строителей, 27, пом. 82, с 10:00 до 20:00

г. Сосновоборск:

ул. Ленинского комсомола, зд.21, пом. литер А, а1, с 9:00 до 18:00

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ:

г. Чита:

ул. Красноармейская, 68, с 09:00 до 19:00

1 МКР, 4 пом.27, с 09:00 до 19:00

проспект Советов 12, пом.2, с 09:00 до 19:00

ул. Петровская 26, с 09:00 до 19:00

улица Бабушкина, 100, пом.1, с 09:00 до 19:00

просп. Фадеева, 33, пом. 156, с 09:00 до 19:00

ул. Красной Звезды, 24, пом. 40, с 09:00 до 19:00

г. Борзя

ул. Советская, 30, пом. 67, с 09:00 до 19:00

пгт. Забайкальск

ул. Красноармейская, 3 пом. 16, с 09:00 до 19:00

г. Краснокаменск:

г. Краснокаменск, д. 114, пом. 1, с 09:00 до 19:00

г. Шилка:

ул. Ленина, 78, с 09:00 до 19:00

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ



г. Иркутск:

бул. Гагарина, 38 "В", с 09:00 до 19:00

ул. Розы Люксембург, 225, с 09:00 до 19:00

ул. Жукова, 1, с 09:00 до 19:00

г. Черемхово:

ул. Бульварная, 1, с 09:00 до 19:00

г. Тулун:

ул. Ленина, 122, пом.7, с 09:00 до 19:00

г. Ангарск:

7 мр-н, д. 1, с 09:00 до 19:00

г. Зима:

ул. Ленина, 11, с 09:00 до 19:00

г. Саянск:

мкр. Юбилейный, 21, с 09:00 до 19:00

г. Нижнеудинск:

ул. Ленина, 1, пом. 25, с 09:00 до 19:00

г. Братск:

ул. Маршала Жукова, 3, пом. 1010, с 09:00 до 19:00

г. Усть-Илимск:

просп. Мира, 23, с 09:00 до 18:00

г. Усолье-Сибирское:

ул. Интернациональная, 40-82, с 09:00 до 19:00

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ:

г. Петропавловск-Камчатский:

ул. Советская, 14, с 09:00 до 19:00

ул. Тушканова, 6, пом. 61,62, с 09:00 до 19:00

ул. Чубарова, 6, с 09:00 до 18:00

г. Елизово:

ул. Вилюйская, 6, с 09:00 до 18:00

МОСКВА:

пер. Вознесенский, д.11, стр.1, с 09:00 до 18:00