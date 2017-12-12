Азиатско-Тихоокеанский банк объявил график работы в новогодние праздники 2017-2018

Азиатско-Тихоокеанский банк поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует об изменениях в режиме работы своих подразделений.
В сезоне 2017-2018 новогодние каникулы в нашей стране продлятся с 30 декабря по 8 января 2018 года. Первый рабочий день для всех организаций РФ начинается 9 января.
Рады сообщить, что для вашего удобства впервые в этом году АТБ принял решение ввести в этот период дополнительные рабочие дни. В январе 2018 года отделения АТБ будут работать в новом, более гибком режиме: теперь 4 и 5 января станут рабочими днями с обычным графиком работы.
Список подразделений АТБ, работающих 4 и 5 января 2018 года:
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Благовещенск:
улица Амурская, 225, с 8:00 до 19:00
улица Пионерская, 66, с 9:00 до 19:00
улица Институтская/Калинина, дом 1/140, с 9:00 до 19:00
улица Кузнечная, 17, с 9:00 до 19:00
г. Тында:
улица Красная Пресня, 55, с 9:00 до 18:30
г. Зея:
пер. Пушкина, 1, пом. 1, с 9:00 до 18:00
г. Белогорск:
улица Скорикова, дом 19, с 9:00 до 19:00
г. Райчихинск:
улица Победы, 8, с 9:00 до 18:00
г. Свободный:
улица Ленина, 81, литер А, с 9:00 до 19:00
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ:
г. Владивосток:
улица Светланская, 56, с 9:00 до 19:00
проспект Острякова, 24, с 9:00 до 19:00
улица Окатовая, 12, с 9:00 до 19:00
Лесозаводск:
ул. Пушкинская, 34, с 9:00 до 19:00
г. Находка:
улица Владивостокская, 3, с 9:00 до 19:00
ул. Линейная, 8Б, с 9:00 до 19:00
г. Уссурийск:
ул. Комсомольская, 28, с 9:00 до 19:00
улица Некрасова, 94, с 9:00 до 19:00
г. Артем:
улица Дзержинского 33, с 9:00 до 19:00
г. Дальнегорск:
проспект 50 лет Октября, 95, с 9:00 до 18:00
г. Спасск-Дальний:
улица Парковая, 23, с 9:00 до 19:00
г. Арсеньев:
ул. Ломоносова, 50, с 9:00 до 18:00
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
г. Южно-Сахалинск
ул. Сахалинская, 30, пом.1-30, с 9:00 до 19:00
пр. Победы, 39, с 9:00 до 18:00
г. Корсаков
ул. Советская, 32, пом. 3,4, с 9:00 до 18:00
г. Холмск:
ул. Советская, 41, с 9:00 до 18:00
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ:
г. Хабаровск
бульвар Уссурийский, 24, с 9:00 до 19:00
ул. Карла Маркса, 143А, с 9:00 до 19:00
ул. Тихоокеанская, д. 201 В, с 9:00 до 19:00
ул. Краснореченская, 69, помещение I, с 9:00 до 19:00
г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Аллея Труда, 9, лит. А 1, с 9:00 до 19:00
ул. Орехова, 50, с 9:00 до 19:00
г. Советская Гавань
ул. Пионерская, 12А, с 10:00 до 19:00
г. Амурск
проспект Победы, 6, с 09:00 до 19:00
п. Ванино
ул. Украинская, 3, пом. I, с 09:30 до 18:30
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
г. Биробиджан
пр. 60-летия СССР, 22б, с 09:00 до 19:00
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
г. Якутск
пр-т. Ленина, д. 19, с 09:00 до 19:00
ул. Можайского, 19, корпус 3, с 09:00 до 19:00
ул. Дзержинского, 23, с 09:00 до 19:00
мкр. 202, корп. 1, с 09:00 до 19:00
ул. Лермонтова, 58, с 09:00 до 19:00
ул. Ойунского, 16, с 09:00 до 18:00
ул. Дзержинского, 49, с 09:00 до 19:00
г. Нерюнгри
проспект Ленина, 7, с 09:00 до 19:00
г. Ленск
ул. Первомайская, 11, пом. 48, с 09:00 до 19:00
г. Мирный
ул. Тихонова 3, корп. 1, с 09:00 до 19:00
г. Нюрба
ул. Октябрьская, 19, с 09:00 до 19:00
г. Олекминск
ул. Бровина, 4а, с 8:00 до 18:00
п. Айхал
ул. Юбилейная, 2а, с 09:00 до 19:00
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Магадан:
ул. Пролетарская, 17, с 09:00 до 19:00
пр. Ленина, 13, с 09:00 до 19:00
площадь Комсомольская 2, с 09:00 до 18:00
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
г. Анадырь:
ул. Отке, 22, с 10:00 до 19:00
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Улан-Удэ:
ул. Коммунистическая, 49, с 09:00 до 19:00
ул. Октябрьская, 17, с 09:00 до 19:00
ул. Ленина, 27, с 09:00 до 19:00
ул. Ключевская, 25, с 09:00 до 19:00
проспект Строителей, 42, с 09:00 до 19:00
ул. Терешковой, 2, с 09:00 до 19:00
г. Кяхта
ул. Рукавишникова, д. 83А, с 09:00 до 18:00
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Кемерово:
ул. Николая Островского, 23, пом. 125, с 09:00 до 19:00
пр-кт Ленина, 124, пом. 136, с 09:00 до 19:00
г. Новокузнецк:
ул. Кирова, 103, пом.402, с 09:00 до 19:00
г. Юрга:
ул. Кирова, 13, с 09:00 до 19:00
г. Ленинск-Кузнецкий:
пр-кт Кирова, 48, с 09:00 до 19:00
г. Прокопьевск:
ул. Шишкина, 9, помещение 2П, с 09:00 до 19:00
г. Анжеро-Судженск:
пер. Электрический, 9-2, с 09:00 до 19:00
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
г. Барнаул:
проспект Ленина, 64, пом. Н2, с 09:00 до 19:00
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
г. Абакан:
ул. Карла Маркса, 63, пом. 90Н, с 09:00 до 19:00
г. Черногорск:
ул. Советская, 84, пом. 33Н, с 09:00 до 19:00
г. Саяногорск:
Советский мкр-н, 44, пом. 89Н, с 09:00 до 19:00
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
г. Красноярск:
ул. Ленина, 37, с 09:00 до 19:00
просп. имени газеты "Красноярский рабочий", 88, пом.82, с 09:00 до 19:00
пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 185, пом. 57, с 09:00 до 19:00
ул. 78 Добровольческой бригады, 14А, с 09:00 до 19:00
г. Канск
ул. Урицкого, 1, пом. 37, с 09:00 до 19:00
г. Минусинск
ул. Абаканская, зд.50 "а"/1, с 09:00 до 19:00
г. Назарово
ул. Арбузова, 87, пом. 181, с 09:00 до 19:00
г. Шарыпово
мкр-н 2, д. 4/5, пом. 74, с 09:00 до 19:00
г. Ачинск:
мкр. 7, д. 9А, пом. 73, с 09:00 до 19:00
г. Лесосибирск:
ул. Привокзальная, 7, пом. 102, с 09:00 до 19:00
г. Норильск:
п-кт Ленинский, 18, пом. 73, с 10:00 до 20:00
ул. Строителей, 27, пом. 82, с 10:00 до 20:00
г. Сосновоборск:
ул. Ленинского комсомола, зд.21, пом. литер А, а1, с 9:00 до 18:00
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ:
г. Чита:
ул. Красноармейская, 68, с 09:00 до 19:00
1 МКР, 4 пом.27, с 09:00 до 19:00
проспект Советов 12, пом.2, с 09:00 до 19:00
ул. Петровская 26, с 09:00 до 19:00
улица Бабушкина, 100, пом.1, с 09:00 до 19:00
просп. Фадеева, 33, пом. 156, с 09:00 до 19:00
ул. Красной Звезды, 24, пом. 40, с 09:00 до 19:00
г. Борзя
ул. Советская, 30, пом. 67, с 09:00 до 19:00
пгт. Забайкальск
ул. Красноармейская, 3 пом. 16, с 09:00 до 19:00
г. Краснокаменск:
г. Краснокаменск, д. 114, пом. 1, с 09:00 до 19:00
г. Шилка:
ул. Ленина, 78, с 09:00 до 19:00
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Иркутск:
бул. Гагарина, 38 "В", с 09:00 до 19:00
ул. Розы Люксембург, 225, с 09:00 до 19:00
ул. Жукова, 1, с 09:00 до 19:00
г. Черемхово:
ул. Бульварная, 1, с 09:00 до 19:00
г. Тулун:
ул. Ленина, 122, пом.7, с 09:00 до 19:00
г. Ангарск:
7 мр-н, д. 1, с 09:00 до 19:00
г. Зима:
ул. Ленина, 11, с 09:00 до 19:00
г. Саянск:
мкр. Юбилейный, 21, с 09:00 до 19:00
г. Нижнеудинск:
ул. Ленина, 1, пом. 25, с 09:00 до 19:00
г. Братск:
ул. Маршала Жукова, 3, пом. 1010, с 09:00 до 19:00
г. Усть-Илимск:
просп. Мира, 23, с 09:00 до 18:00
г. Усолье-Сибирское:
ул. Интернациональная, 40-82, с 09:00 до 19:00
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ:
г. Петропавловск-Камчатский:
ул. Советская, 14, с 09:00 до 19:00
ул. Тушканова, 6, пом. 61,62, с 09:00 до 19:00
ул. Чубарова, 6, с 09:00 до 18:00
г. Елизово:
ул. Вилюйская, 6, с 09:00 до 18:00
МОСКВА:
пер. Вознесенский, д.11, стр.1, с 09:00 до 18:00