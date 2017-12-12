Ввод жилья в Иркутской области за одиннадцать месяцев этого года увеличился на 38% и составил 782 тыс. квадратных метров

Ввод жилья в Иркутской области с января по ноябрь 2017 года превысил показатель прошлого года за аналогичный период на 38,6%. По данным Иркутскстата, общий объем ввода жилья на территории региона за одиннадцать месяцев текущего года составил 782,4 тысяч квадратных метров.

Строительными организациями введено 520,3 тыс. кв. метров – это 66,5%, индивидуальными застройщиками – 262,1 тыс. кв. метров, что составляет 33,5%.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в декабре 2017 года в эксплуатацию планируется ввести еще около 120 тыс. кв. метров жилья, что позволит выполнить установленный на этот год план в 900 тыс. кв. м в полном объеме.