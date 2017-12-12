Иркутская область поднялась в рейтинге туристической привлекательности с 15 на 13 место

По итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», опубликованном журналом «Отдых в России», Иркутская область поднялась в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России с 15 на 13 место.

Эксперты отрасли разделили все 85 субъектов на три категории. В первую были отобраны самые успешные по итогам 2017 года. Впереди Приангарья такие признанные туристические регионы, как Краснодарский край, Москва и Московская область, Республика Крым, Ставропольский край. Среди субъектов СФО, попавших в двадцатку лидеров, Иркутскую область опередил лишь Алтайский край.

– В этом году Иркутская область поднялась всего на две позиции, но необходимо учитывать, что это список абсолютных лидеров, находиться рядом с ними очень почетно и ответственно, и наш регион это заслужил. Пока вся статистика по 2017 году готовится, но уже сейчас можно сказать, что есть объективные показатели развития туризма в регионе: в этом году в Иркутске заработал еще один сетевой отель гостиничного оператора AccorHotels - Ibis Irkutsk Center на 128 номеров, проводится больше мероприятий и событий в сфере туризма, большую активность и интерес к развитию туризма стали проявлять муниципальные образования, территориально не прилегающие к озеру Байкал, и, соответственно, и гостей становится больше, - отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, эксперты при анализе всех субъектов Российской Федерации учитывали следующие критерии: уровень развития гостиниц и инфраструктуры, вклад туристической отрасли в экономику региона, состояние экологии, туристическая уникальность, популярность региона у россиян, популярность региона у иностранцев, продвижение туристического потенциала в информационном пространстве и интерес к месту отдыха по запросам в интернете.

Справка:

По оценочным данным, за 9 месяцев 2017 года количество туристов, прибывших в регион, составило около 1млн 160 тыс. человек, из них число иностранных туристов составило 187 тыс. человек. Больше всего среди гостей-иностранцев занимают граждане Китая, Республики Корея, Германии, Монголии, Франции, США, Японии, Великобритании, Польши, Швейцарии. Иностранные туристы и жители других регионов посещают Иркутскую область с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, осуществляют экологические туры, деловые поездки, частные визиты.