На российском рынке недвижимости заключена крупнейшая инвестиционная сделка

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, закрыл сделку по финансированию FORT Group на приобретение портфеля торговой недвижимости австрийского фонда Immofinanz в России. Сумма сделки составила 901 млн евро.

Сделка стала крупнейшей портфельной инвестицией и третьей по величине инвестиционной сделкой в истории российского рынка недвижимости.

Приобретенный портфель насчитывает пять торговых центров в Москве общей площадью свыше 500 000 кв. м., в числе которых три ТЦ «Золотой Вавилон», а также «GoodZonе» и «Пятая авеню».

«По масштабу и сложности эта инвестиционная сделка войдёт в историю российского рынка недвижимости как одна из самых ярких. Мы гордимся тем, что приняли участие в её реализации», — отметил Старший вице-президент ПАО Сбербанк, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.