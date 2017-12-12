Получить разрешение на посещение Прибайкальского нацпарка можно в Интернете

Согласно федеральному закону №-33, граждане, которые не являются сотрудниками национальных парков и заповедников, могут находиться на территории Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника только при наличии разрешений. Фото: pribaikaly.ru

Как сообщает ИА «Байкал-инфо», чтобы оформить разрешение на посещение заповедных территорий, нужно заполнить форму на сайте и оплатить необходимую сумму через платежную систему. Сейчас сервис доступен на русском языке, в следующем году планируется запустить версию на английском.

После заполнения всех необходимых полей формы бланк разрешения в формате Pdf будет выслан на указанный посетителем электронный адрес, откуда его можно скачать или же сохранить на смартфон. У граждан также сохраняется возможность для оформления разрешений в офисе «Заповедного Прибайкалья» в Иркутске (ул. Байкальская, д. 291Б) и в лесничествах Прибайкальского национального парка.

«В пик туристического сезона посетители Прибайкальского национального парка измеряются десятками тысяч, справедливо будет отметить, что большинство туристов, приезжающих увидеть Байкал, посещают Прибайкальский национальный парк, − сообщает «Заповедное Прибайкалье». − Оформление разрешение всегда занимало много времени у посетителей и сотрудников учреждения, теперь эта проблема решена – не нужно ехать в офис «Заповедного Прибайкалья» или одного из лесничеств парка. При наличии доступа в Интернет и банковской карты Visa, Mastercard или МИР, оформить разрешение можно где угодно».