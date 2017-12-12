Сбербанк адаптировал официальный сайт для незрячих людей

Официальный сайт Сбербанка www.sberbank.ru стал доступным для незрячих людей.
Теперь все визуальные элементы ресурса сопровождены текстом, невидимым для зрячего пользователя. Кроме того, все графические элементы озвучены, любое действие можно совершить с клавиатуры, упрощена навигация как по отдельным страницам, так и по сайту в целом.
Новые возможности сайта доступны незрячим клиентам на любом устройстве, от рабочего компьютера до телефона, и на большинстве браузеров. Для этого необходимо включить функцию озвучивания элементов интерфейса (VoiceOver), которая является стандартной для современных устройств.
Сбербанк провёл адаптацию сайта в тесном сотрудничестве с незрячими и слабовидящими экспертами, замечания и пожелания которых были полностью учтены в актуальной версии ресурса.
«Мы тщательно проанализировали потребности наших незрячих и слабовидящих клиентов, — подчеркнул вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка Владислав Крейнин. — При адаптации сайта мы исходили из того, что им должен быть полностью доступен весь контент сайта, при этом доступ к нему следовало максимально упростить. Сбербанк намерен продолжать работу в этом направлении: мы открыты для пожеланий и предложений».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.