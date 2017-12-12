Задержан предполагаемый виновник смертельной аварии на плотине ГЭС в Иркутске

Фото: irk.today

Предварительно установлено, что водитель машины Porsche Cayenne допустил столкновение с автомобилем «Нива». Водитель бросил иномарку и скрылся с места происшествия. По предварительной информации, 19-летний гражданин почти сутки ни с кем не выходил на связь, скрываясь у знакомых от полиции и родных.

Напомним, что в результате дорожной аварии двое пассажиров «Нивы» погибли - один на месте происшествия, второй в медучреждении. Третий пассажир и водитель получили сочетанные травмы, им оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Задержанный молодой человек доставлен в следственный отдел по расследованию ДТП главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области, сообщает «Байкал Инфо».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

Очевидцев происшествия, водителей, на чьи видеорегистраторы попал момент ДТП, полиция просит обратиться по телефонам: 8 (3952) 21-64-14 или 216-888.