Отчётность по кредиту из 1С в Сбербанк теперь можно сдавать «в один клик» по всей стране

Сбербанк и фирма «1С» запускают в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит заёмщикам во всех регионах отправлять отчётность из «1С:Бухгалтерии 8» в банк всего за один клик.

Совместный проект Сбербанка и фирмы «1С» по отправке электронной отчётности корпоративных заёмщиков выходит на этап промышленной эксплуатации. Теперь пользователи программы «1С:Бухгалтерия 8» могут прямо из программы отправлять более шестидесяти видов отчётов заёмщика во все территориальные банки Сбербанка — одним нажатием клавиши.

Корпоративные заёмщики обязательно должны отправлять отчётность в банк, так как это снижает риски по обслуживанию кредитов и позволяет банку отслеживать финансовое здоровье заёмщика. Совместный пилотный проект Сбербанка и 1С стартовал в 2016 году в пяти территориальных банках Сбербанка. Сервис упрощает и автоматизирует регулярную отправку отчётности заемщиков. По результатам пилотного проекта набор отчётов, которые можно передавать в электронной форме, решили расширить, а ещё — открыть сервис для всех корпоративных заёмщиков Сбербанка в России.

Комплект отчётов для Сбербанка реализован во всех актуальных версиях «1С:Бухгалтерии 8» и в облачном сервисе «1cfresh.com». Комплект охватывает почти все виды ежемесячной и квартальной отчётности, которую теперь можно быстро и удобно сдать. В него входят базовые формы с отчётами о движении средств, о задолженности компании, оборотно-сальдовые ведомости по счетам и отчёты анализа счетов.

«Перевод финансовой отчётности корпоративных заёмщиков в электронную форму — часть стратегии Сбербанка по переходу на электронный документооборот. Этот сервис позволит обеспечить прозрачность и эффективность нашего взаимодействия с клиентами, а также избежать ошибок в переданных отчётах», — прокомментировал руководитель блока «Корпоративный бизнес» старший вице-президент Анатолий Попов.

«Мы продолжаем активно развивать совместные проекты со Сбербанком по интеграции наших программ с его системами, чтобы помочь клиентам, кто пользуется услугами банка, упростить и ускорить бизнес-процессы. Всё более активно используется защищённый обмен платёжными документами и выписками в рамках сервиса "1С:ДиректБанк”, — отметил директор фирмы “1С” Борис Нуралиев. — Теперь наши пользователи могут автоматически формировать и отправлять в банк полный набор финансовых отчётов заёмщика. Такая возможность особенно важна для небольших компаний, для которых раньше это было непростой задачей».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Фирма "1С" (www.1c.ru) специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. "1С" работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 000 постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7000 фирм-1С:Франчайзи, сертифицированных "1С" на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из разработок "1С" наиболее известна система программ "1С:Предприятие" – решения ERP-класса для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме "облачного" сервиса и на мобильных устройствах. Система лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных рабочих мест.