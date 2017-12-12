Предприниматель Иркутской области подозревается в мошенничестве

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Проведена прокурорская проверка исполнения бюджетного законодательства, при получении субсидий на поддержку субъектов малого предпринимательства для создания собственного бизнеса.

Прокуратура выявила незаконное получение индивидуальным предпринимателем г. Тулуна субсидии в размере 400 тысяч рублей.

Нарушение выразилось в том, что на момент подачи отчетной документации о приобретенном промышленном оборудовании, само оборудование отсутствовало.

Материалы для решения вопроса об уголовном преследовании направлены в орган предварительного расследования, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По постановлению прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).