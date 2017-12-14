54% работающих россиян не стали бы рекомендовать своего работодателя

Рекомендовать друзьям и знакомым свою компанию в качестве работодателя готовы только 13% занятых россиян, и ситуация не меняется в течение двух лет. Это стало известно благодаря результатам всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ. Фото: chehov-vid.ru

В России 67% работающих граждан, но среди них только 13% готовы рекомендовать своего работодателя. Несколько выросла доля «нейтралов» (22% в 2016 году и 28% – в 2017), которые в целом удовлетворены, однако не стали бы рекомендовать работодателя. Доля «критиков» – тех, кто не удовлетворен работодателем, составляет 59%.

Человек красит место, но место имеет значение

Как и год назад, руководители высшего звена по сравнению с другими категориями работников демонстрируют более высокую лояльность компании (доля «промоутеров» составляет 50%). Представители технического персонала, рабочие и работающие пенсионеры наименее лояльны (не довольны среди них 62%, 66% и 74% соответственно). Также исследование показало, что сотрудники крупных компаний чаще готовы рекомендовать своего работодателя, нежели работники микро-, малого и среднего бизнеса. Доля «промоутеров» в крупных компаниях составила 21%.

К вопросу «Почему?»

Основные предпосылки готовности рекомендовать своего работодателя:

наличие стабильной и приемлемой заработной платы (28%),

надежность компании (14%),

хорошие отношения в коллективе (11%).

Отсутствие лояльности чаще всего объясняется:

низкой заработной платой (33%),

переработками (23%),

неприемлемым графиком работы (5%).

Есть другие варианты

Несмотря на низкую лояльность, три четверти занятых россиян (75%) пока не планируют менять работу (в 2016 году таковых было 70%). Руководители среднего звена (11%) в меньшей степени готовы уволиться, чем представители технического персонала (30%) и рабочих (28%). Также отмечается тенденция, что чем старше работник, тем менее он готов к смене работы (среди россиян старше 45 лет готовы сменить работу в ближайшее время лишь 17%).

Все счастливые сотрудники счастливы одинаково, а несчастливые...

На текущем месте работы для большинства важны не только условия труда, но и стабильность компании, а также профессиональный рост. Возможным снижением заработной платы обеспокоены 31% занятых россиян, а неоплачиваемые переработки и ненормированный график работы волнуют каждого пятого (21%). Еще 21% опрошенных переживают из-за уменьшения заказов и прибыли компании, а отсутствие перспектив карьерного роста беспокоит 19%. Среди прочих проблем на работе отмечаются стиль управления в компании (18%), сокращение персонала/угроза увольнения (17%) и задержки выплат заработной платы (17%).

Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в октябре 2017 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.