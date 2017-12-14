54% работающих россиян не стали бы рекомендовать своего работодателя

Рекомендовать друзьям и знакомым свою компанию в качестве работодателя готовы только 13% занятых россиян, и ситуация не меняется в течение двух лет. Это стало известно благодаря результатам всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ.
В России 67% работающих граждан, но среди них только 13% готовы рекомендовать своего работодателя. Несколько выросла доля «нейтралов» (22% в 2016 году и 28% – в 2017), которые в целом удовлетворены, однако не стали бы рекомендовать работодателя. Доля «критиков» – тех, кто не удовлетворен работодателем, составляет 59%.
Человек красит место, но место имеет значение
Как и год назад, руководители высшего звена по сравнению с другими категориями работников демонстрируют более высокую лояльность компании (доля «промоутеров» составляет 50%). Представители технического персонала, рабочие и работающие пенсионеры наименее лояльны (не довольны среди них 62%, 66% и 74% соответственно). Также исследование показало, что сотрудники крупных компаний чаще готовы рекомендовать своего работодателя, нежели работники микро-, малого и среднего бизнеса. Доля «промоутеров» в крупных компаниях составила 21%.
К вопросу «Почему?»
Основные предпосылки готовности рекомендовать своего работодателя:
- наличие стабильной и приемлемой заработной платы (28%),
- надежность компании (14%),
- хорошие отношения в коллективе (11%).
Отсутствие лояльности чаще всего объясняется:
- низкой заработной платой (33%),
- переработками (23%),
- неприемлемым графиком работы (5%).
Есть другие варианты
Несмотря на низкую лояльность, три четверти занятых россиян (75%) пока не планируют менять работу (в 2016 году таковых было 70%). Руководители среднего звена (11%) в меньшей степени готовы уволиться, чем представители технического персонала (30%) и рабочих (28%). Также отмечается тенденция, что чем старше работник, тем менее он готов к смене работы (среди россиян старше 45 лет готовы сменить работу в ближайшее время лишь 17%).
Все счастливые сотрудники счастливы одинаково, а несчастливые...
На текущем месте работы для большинства важны не только условия труда, но и стабильность компании, а также профессиональный рост. Возможным снижением заработной платы обеспокоены 31% занятых россиян, а неоплачиваемые переработки и ненормированный график работы волнуют каждого пятого (21%). Еще 21% опрошенных переживают из-за уменьшения заказов и прибыли компании, а отсутствие перспектив карьерного роста беспокоит 19%. Среди прочих проблем на работе отмечаются стиль управления в компании (18%), сокращение персонала/угроза увольнения (17%) и задержки выплат заработной платы (17%).