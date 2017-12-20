Женщины в бизнесе: как россиянки делают карьеру?

Женщины-предпринимательницы отмечают рост доступности финансирования бизнеса, позитивные изменения качества образовательных программ, а также общественное одобрение женщин, открывающих свое дело. Аналитический центр НАФИ исследовал уровень благоприятствования деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в России. Фото: businessfun.club

Что такое индекс WBI и почему он важен

Сегодня Индекс WBI (Women Business Index) – ключевой показатель качества среды для женского предпринимательства в стране. Его уникальность заключается в его комплексности – в нем учитываются как внешние факторы, влияющие на развитие бизнеса (финансовая доступность, образовательная инфраструктура и др.), так и внутренние, субъективные факторы (как женщина воспринимает свои личные качества, как влияет общественное мнение и т.д.).

По итогам 4-ой волны исследования наблюдаются положительные изменения практически по всем компонентам.

Индекс женской предпринимательской активности WBI в 3 квартале 2017 года составил 69,1 п.п. С момента старта исследования в 2015 году Индекс вырос на 13 п.п.

Преград всё меньше, причин – больше

Для женщин основным стимулом к началу предпринимательской деятельности осталось стремление к материальному благополучию, и его значимость выросла по итогам четвертой волны исследования: 39% опрошенных против 33% в третьей волне назвали его ключевым.

Вторым по популярности стимулом стало желание повысить социальный статус, его значимость также растет: с 8% в третьей до 24% в четвертой волне и с 1% до 24% за весь период исследования.

На третье место вышло «желание реализовать свою идею и приносить пользу» (13%), в то время как по результатам прошлых волн третье место занимали такие стимулы, как «наличие стартового капитала» и «потребность в свободном времени».

Данные опроса четвертой волны подтверждают дальнейшее улучшение отношения россиян к женскому предпринимательству. Женщины, не имеющие бизнеса, стали реже опасаться негативной реакции близких на решение его начать (12% в третьей волне против 8% в четвертой).

Основной барьер к началу собственного дела – по-прежнему отсутствие финансовых возможностей для старта. Снижается значимость барьеров, связанных с нехваткой знаний.

О тех, кто уже в деле

Во второй половине 2017 года женщин, которые оформляли банковские кредиты от имени предприятия, на 11% больше, чем в прошлой волне (19%). При этом большинство отметили легкость процедуры получения кредита.

Снижается и доля неформальных займов. 24% женщин по результатам четвертой волны пользуются займами родственников и друзей. Предыдущий, показатель третьей волны – 43%.

Предпринимательницы отмечают увеличение количества и качества программ бизнес-образования. 41% опрошенных получали дополнительное образование в области развития бизнеса, 49% отметили рост доступности обучения (что на 14% больше, чем в третьей волне) и 37% ожидают улучшений в будущем.

Особенности женского бизнеса

Большинство опрошенных владелиц бизнеса (59%) отнесли свое дело к категории социального предпринимательства. Среди них 20% отметили, что работают в сфере социальной защиты и помощи населению, 11% – в области спорта и здорового образа жизни, 9% – в сфере творческого развития и образования детей и взрослых.

Женщины-предпринимательницы пока не реализуют экспортный потенциал своих компаний. Всего 2% опрошенных указали, что поставляют продукты и услуги в другие страны, тогда как отметили свое желание их экспортировать не менее 21%. Эти показатели устойчивы и не менялись в течение года.

Среди основных барьеров к экспортной деятельности – локализованность бизнес-модели (26%), высокая конкуренция за рубежом (14%) и вероятное отсутствие спроса (11%).

На данный момент женское предпринимательство в России выключено из глобальных процессов. Так, не более 6% женщин-предпринимательниц участвуют в международных выставках и в тендерах, заказчиком которых выступают иностранные компании. Также 5% опрошенных женщин за последний од направляли своих сотрудников на обучение или стажировку за рубеж.