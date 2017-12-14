Денег нет, но мы держимся: семейная экономика россиян

Проблема роста цен, инфляции, сокращения реальных доходов по-прежнему беспокоит россиян. Согласно последним опросам, об этом заявляют более 60% наших соотечественников. В ноябре текущего года исследовательский холдинг Ромир в рамках очередного опроса попросил своих респондентов рассказать о финансовом положении их семей и поделиться соответствующими прогнозами на год наступающий. Фото: molsemja.ru

76% россиян считают, что неплохо живут в кризис

На вопрос о финансовом состоянии российских семей в течение последнего года ответы распределились следующим образом. 46% россиян ответили, что финансовая ситуация в их семьях непростая, но на самое необходимое денег хватает. А почти треть (30%) семей могут позволить себе любые повседневные траты.

То есть три четверти россиян (76%) в целом, не смотря на общую тяжелую экономическую ситуацию в стране, живут неплохо, на основные расходы средств хватает. Дополняют лагерь уверенно чувствующих себя в финансовом плане респондентов еще 3% опрошенных, которые заявили, что денег в их семьях достаточно, в том числе и для крупных покупок − товаров длительного пользования как то мебель, бытовая техника или оплата путешествий. Правда, вариант ответа о возможности любых расходов вплоть до недвижимости и автомобиля, выбрали всего 0,2% опрошенных.

Диаграмма 1. Скажите, пожалуйста, как бы охарактеризовали финансовое состояние вашей семьи за последний год?

Источник: холдинг Ромир, ноябрь 2017

Однако каждая пятая семья (21%) пожаловалась на тяжелое финансовое положение. Причем в 17% случаев респонденты говорили о том, что им приходится отказываться от некоторых товаров и продуктов в силу отсутствия достаточных средств. А 4% семей признались в том, что ситуация настолько тяжелая, что они «еле сводят концы с концами». Выше доля подобных ответов, что логично, среди россиян с низкими доходами и низким уровнем образования.

Чего ожидать в следующем году?

На вопрос о том, как респонденты видят финансовое будущее их семьи в ближайшем году, две трети (67%) ответили, что они не ожидают никаких изменений. При этом 15% респондентов надеются на улучшение в той или иной степени финансового состояния своих семей. Причем такие настроения преобладают в большей степени среди молодежи 18-24 лет с высшим образованием. А противоположного мнения об ухудшении финансового положения семьи в будущем году придерживаются 18% респондентов. И такие пессимистичные настроения более свойственны тем, кто уже находится в непростом финансовом положении.

Тем не менее, разница между позитивными и негативными прогнозами является не столь тревожным показателем. Несколько пессимистичнее обстоит ситуация с прогнозами на развитие общей экономической ситуации в стране (см. Диаграмму 2).

Диаграмма 2. Как вы думаете, как изменится финансовое положение вашей семьи в ближайший год? (%) Как вы думаете, как изменится экономическая ситуация в стране в целом в ближайший год? (%)

Источник: холдинг Ромир, ноябрь 2017

Более половины россиян уверены, что в грядущем году экономическая ситуация в стране существенно останется прежней. На экономические улучшения надеются 20% респондентов, а в усугубление кризиса верят 26% опрошенных, среди которых опять же преобладают самые малообеспеченные слои населения.

Таким образом, можно говорить о том, что в целом большинство россиян живут не плохо и успешно справляются с общими экономическими трудностями. И их прогнозы на тему макроэкономики страны и микроэкономики их семей на год наступающий тоже в целом выглядят не очень пессимистично.

В опросе приняли участие 2000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах, во всех типах городов и в сельской местности. Выборка репрезентирует взрослое население России.