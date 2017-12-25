Рынок труда восстанавливается

В ходе традиционного опроса Ромир о занятости населения выяснилось, что текущем году ситуация на рынке труда вступила в период некоего посткризисного восстановления. Меньше сокращений персонала и зарплат, хотя и роста зарплат и расширения штата наблюдается меньше, чем в предыдущие два года. То есть амплитуда изменений замедляется, и рынок труда постепенно возвращается к докризисным показателям. Фото: i.kinja-img.com

На вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода, более половины респондентов (57%) ответили, что изменения их не коснулись. Этот показатель с пределах погрешности идентичен прошлогоднему, однако он стал самым низким за все время наблюдений.

Вместе с тем в текущем году значительно сократилась доля поменявших работу – до 9%. Причем о добровольной смене работы заявили 5% опрошенных, а об увольнении или сокращении – по 2%. Напомним, что в предыдущие два кризисных года этот показатель равнялся 23%. Только в 2014 году доля поменявших работу была близка к нынешнему показателю и составляла 7%.

Диаграмма 1. Динамика занятости 2011 – 2017. В % от общего числа опрошенных. (Не представлена доля отказавшихся от ответа на вопрос).

Источник: холдинг Ромир, ноябрь 2017

На фоне стабилизирующейся ситуации, однако, как никогда за последние семь лет увеличилась – до 29% – доля респондентов, которые признались в том, что не работают в настоящее время и не работали в последние полгода. В докризисные годы этот показатель держался на уровне 10-12%. В нынешнем же году, вероятно, столь высокая доля неработающих объясняется увеличением числа неработающих среди молодежи до 24 лет (42%).

Среди поменявших работу ситуация с поиском новой оказалась куда благоприятнее, чем в предыдущие годы ( Диаграмма 2). Так за неделю смогли трудоустроиться 22% уволенных сотрудников. Для более чем половины (58%) поиски работы заняли от 2 до 6 недель и увенчались успехом. И до сих пор находятся в поиске 15% респондентов, что значительно ниже аналогичных показателей предыдущих лет. На докризисный уровень 2013 года вернулось и количество тех, кто не ищет работу после увольнения – 7%.

Диаграмма 2. Срок поиска новой работы. В % от общего числа сменивших работу за последние полгода. Источник: холдинг Ромир, ноябрь 2017

Вопрос об изменениях в оплате труда и штатном составе сотрудников задавался только тем, кто стабильно работал на прежнем месте в последние полгода. Полученные ответы показали, что ситуация с зарплатами и штатом сотрудников в нынешнем году во многом схожа с 2014 годом и, соответственно, выглядит значительно благоприятнее тревожных показалей двух предыдущих лет (см. Диаграмму 3).

Диаграмма 3. Изменения в компаниях. В % от общего числа стабильно работающих последние полгода. Источник: холдинг Ромир, ноябрь 2017

Так, о сокращении штата компании заявили 10% из числа стабильно работающих, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 24%, а в 2015 году – 29%. Таким образом, полученный результат приблизился к значению 2014 года, когда он составлял 8%. О расширении штата упомянули 3% респондентов, что также ближе к показателю трехлетней давности (1%).

В вопросе изменения зарплат ситуация тоже выправилась за последний год в лучшую сторону. Так, вдвое – с 18% до 9% – сократилось число компаний, где зарплату сокращали в текущем году по сравнению с предыдущим. Правда, и увеличение прошло также в меньшем числе компаний – в 8% случаев при 13% в прошлом году.

Таким образом, согласно результатам, для современной ситуации характерна стабилизация. Рынок меньше лихорадит, что сказывается на сокращении числа уволившихся или уволенных сотрудников. Никогда еще не была столь высокой (80%) доля успешно трудоустроившихся в течение полутора месяцев после увольнения. Стабилизируется и ситуация внутри компаний. Рынок труда постепенно возвращается к докризисным показателям.

В опросе приняли участие 1100 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах и всех типах городов. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России.