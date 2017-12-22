«АВТОСТАТ»: о каршеринге в России

Неведомое ранее понятие «каршеринг» постепенно входит и в жизнь россиян. Об этом лучше других знают пока жители столичных городов. Но на подходе и другие города-миллионники, куда также развернули свои устремления каршеринговые компании. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили узнать, как к услугам каршеринга относятся россияне.

Что россияне думают про каршеринг?

Каршеринг – это краткосрочная аренда автомобиля с поминутной тарификацией. Особенностями этой услуги является то, что регистрация в системе, как и собственно доступ в автомобиль, происходит с мобильного устройства (смартфона). Остается только выбрать в смартфоне каршеринговую компанию, понравившийся автомобиль, припаркованный неподалеку, попасть в него, съездить по делам, а потом оставить его в городе.

С 1 по 6 декабря 2017 года был проведен опрос, в котором приняло участие 2,4 тыс. человек. Как стало известно, 38% респондентов знают про каршеринг, но пока им не пользовались. Каждый пятый опрошенный даже не собирается этого делать, а каждый шестой и вовсе не знает об этой услуге. Более 20% участвовавших в опросе проживают в городах, где нет услуг каршеринга. Но здесь доминируют те, кто не стал бы им пользоваться. Соответственно тех, кто воспользовался бы такой услугой, всего лишь 7,7%. Впрочем, опрос зафиксировал и таких респондентов, кто пользовался каршерингом. И здесь преимущество уже на стороне тех, кто остался доволен услугой.

Низкая стоимость и комфортные условия поездки

Как рассказал генеральный директор сервиса каршеринга «Делимобиль» Леонид Сысоев, больше всего клиенты ценят близость автомобилей в момент необходимости, возможность водить самостоятельно автомобиль и быть свободным в перемещении. Заметна экономия по сравнению с владением личным транспортом или использованием такси. Для потребителей ключевыми преимуществами являются низкая стоимость и комфортные условия поездки, отсутствие затрат на бензин и парковку, а также обслуживание и содержание автомобиля.

Движение рынка

За последние несколько лет наблюдается стремительный рост популярности и востребованности каршеринга. Его потенциал в России огромен.

Ключевые причины развития каршеринга в России и других странах схожи – рост стоимости владения автомобилем и дороговизна такси. С точки зрения пользователя, также большой разницы между европейскими и российскими каршерингами нет. Разве что европейские каршеринги чаще имеют клубную бизнес-модель и вступительный взнос в 20 – 50 евро в качестве платы за обработку документов. С точки зрения бизнеса, разница есть в стоимости такси, которое является основным конкурентом поминутной аренды.