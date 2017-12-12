Первое этно-караоке пройдет в Иркутске

Управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям был выделен грант организации «Культурный центр народов Дагестана «Горная страна» на реализацию проекта «Этно в кубе», который направлен на укрепление межнациональных отношений.

В первом участвуют пять команд, которые исполнят популярные песни в необычной интерпретации, в некоторых строках слова будут переведены на бурятский, татарский, чувашский, литовский и корейские языки. А во втором конкурсе вокалисты из национально-культурных центров выступят с представлением национальных песен.

Первым мероприятием, которое состоится в рамках проекта «Этно в кубе», станет этно-караоке, в котором примут участие молодежь национально-культурных центров, студенты и молодые специалисты. После будет проведён музыкальный конкурс исполнения национальных песен.Мероприятие состоится 13 декабря 2017 года в 18:00 в ресторане «Нежный бульдог» на бульваре Гагарина в Иркутске.