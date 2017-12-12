Иркутяне пытаются сохранить сквер на улице Ленина, 28

Прием граждан по личным вопросам провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников в Общероссийский день приема граждан. Наталья Семихатова обратилась к главе города с просьбой помочь сохранить сквер на улице Ленина, 28. Фото: nesiditsa.ru

– Мы с вашей помощью создали этот уютный уголок в центре города. Всем жителям он очень нравится, молодежь постоянно фотографируется на его фоне. А сейчас есть риск исчезновения этого сквера, – рассказала Наталья Семихатова. – Собственник, которому принадлежит здание и прилегающая территория, на которой расположен сквер, продает свое имущество, и новый владелец в любой момент сможет превратить это место в автопарковку.

– Этот сквер, сделанный руками жителей, очень гармонично вписался в городскую среду и необходимо принять все меры, чтобы его сохранить, – заявил Дмитрий Бердников.

Екатерина Козулина, заместитель мэра, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, пояснила, что проведены переговоры с собственником, и достигнуто соглашение о разделении земельного участка и оформлении сквера отдельно. Заместитель мера заверила, что сквер будет сохранен.