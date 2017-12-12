ИП необходимо до 31 декабря оплатить страховые взносы за 2017 год

Индивидуальные предприниматели, а также другие лица, занимающиеся частной практикой, должны заплатить страховые взносы в фиксированном размере за 2017 год не позднее 31 декабря 2017 года. Полный список плательщиков указан в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса РФ. Фото: juliamolloy.com

Размер взносов определяется исходя из величины МРОТ, установленного на начало года:

фиксированный платеж на обязательное пенсионное страхование: МРОТ*12*26% (за 2017 год - 7 500*12*26% = 23 400 руб.);

фиксированный платеж на обязательное медицинское страхование: МРОТ*12*5,1% (за 2017 год - 7 500*12*5,1 = 4 590 руб.).

Размер страховых взносов за расчетный период определяется пропорционально количеству календарных месяцев, начиная с месяца начала (окончания) деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

Пресс-служба ФНС России обращает внимание, что 31 декабря 2017 года – это воскресенье, в связи с чем срок уплаты истекает 9 января 2018 года.