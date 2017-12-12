Связь-Банк повысил ставку по новогоднему вкладу «Легкий» до 8%

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) повысил процентную ставку по зимнему вкладу «Легкий» на 0,2 п.п. до 8% годовых в рублях.

Сезонный вклад можно открыть в любом офисе или через Интернет-банк с минимальным взносом от 50 000 рублей на 1,5 года без пополнения.

В конце срока он автоматически пролонгируется во вклад «Максимальный доход» на 1 год под 7,3-7,5%.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».