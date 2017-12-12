В Иркутской области вырос спрос на цемент

Ускорение темпов жилищного строительства в Приангарье и активное переселение граждан из ветхого аварийного жилья стали причинами роста спроса на цемент в регионе на 13% и, как следствие, роста показателей производства, сообщает ИА «Телеинформ». Фото: primechaniya.ru

Как рассказал на пресс-конференции 6 декабря генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев, в 2015-2016 годах ёмкость рынка предприятия неуклонно сокращалась, в Восточной Сибири спрос на цемент упал особенно сильно. В этом году ситуация резко изменилась. За 11 месяцев 2017-го спрос на цемент в регионе отгрузок комбината увеличился на 13% к уровню 2016-го. Соответственно на 13% увеличился и объём отгрузок продукции «Ангарскцемента», за 11 месяцев комбинат реализовал 591 тысяч тонн цемента.

– Если в начале года мы рассчитывали выпустить 490 тысяч тонн, то теперь эта цифра подходит к 600 тысячам тонн цемента. Мы «поймали волну», нам удалось гибко отреагировать на изменение ситуации, – рассказал генеральный директор Ангарского цементно-горного комбината. Рост показателей продаж руководство «Ангарскцемента» связывает с ускорением темпов жилищного строительства, активным переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, а также активной реализацией федеральной программы по возведению и ремонту школ «Большая перемена».

В текущем году предприятие освоило новый вид упаковки – цемент на палетах. Цемент на палетах с октября поставляется магазинам сети «Леруа Мерлен» в Иркутской области, а также другим клиентам.

В ходе пресс-конференции Дмитрий Киреев уделил особое внимание экологической безопасности производства. По результатам испытаний промышленных выбросов сотрудниками ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» констатировано, что предприятие не превышает установленных норм по предельно допустимым выбросам.

В 2018 году на заводе планируется реализовать масштабные проекты, которые позволят существенно сократить выбросы в атмосферу. На них заложено 300 млн рублей.