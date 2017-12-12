«Ростелеком» установил видеонаблюдение в центральных скверах Иркутска

50 камер наружного наблюдения установлены в сквере им. Кирова в Иркутске. Под перекрестный обзор поворотных видеокамер попадают также Тихвинский сквер, площадь Сперанского и все перекрестки и прилегающие территории. Видеозаписи в режиме реального времени передаются операторам дежурной части муниципального управления МВД России «Иркутское» и Единой диспетчерской службы города Иркутска.

Повредить камеры практически невозможно – они установлены высоко, а видеозапись передается по оптическим каналам на серверы, которые физически расположены вне сквера. Запись с видеокамер станет основанием для привлечения граждан, уличенных в противоправных действиях, к ответственности.

«Площадь Кирова – место массового отдыха горожан, главная ёлка города, ледяной городок. Основные праздничные гуляния проходят именно здесь, поэтому важно подготовиться к безопасным новогодним каникулам, – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – При установке оборудования мы учли особенности городской архитектуры, поэтому камеры органично вписались в пейзаж сквера».

На сегодняшний день видеонаблюдение – одно из самых распространенных и эффективных средств обеспечения безопасности. По статистике МВД по Иркутской области установка видеокамер снижает количество правонарушений на 50 процентов.

ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».