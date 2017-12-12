Футбольное поле на иркутском стадионе «Локомотив» прошло сертификацию

Фото: rusbandy.ru

Министерством спорта Приангарья получило сертификат соответствия на искусственное покрытие для футбольного поля на стадионе «Локомотив» в Иркутске. Сертификация поля была проведена за счет регионального бюджета. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

− Сертификат подтверждает качество футбольного поля и соответствие всем требованиям безопасности. Напомню, что искусственное покрытие приобретено за счет субсидии в размере 11 млн 265 тысяч рублей, полученной в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы, − рассказал Илья Резник.

Министр спорта Иркутской области отметил, что в 2018 году Приангарье получит 8 млн 540 тысяч рублей из федерального бюджета на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля, из областного бюджета будет выделено 2 млн 270 тысяч рублей. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, покрытие планируется приобрети для футбольного поля стадиона «Строитель» в Шелехове.