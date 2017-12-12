20 млн рублей будет выделено на региональные научные исследования

Правительство Иркутской области и Российский Фонд Фундаментальных исследований подвели итоги конкурса научных работ, направленных на развитие Иркутской области.
Всего на конкурс были представлены 152 научных проекта со всей России. Участниками конкурса стали физические лица, так и коллективы научных работников, аспирантов, студентов.
На основании экспертизы в перечень вошли 37 проектов фундаментальных исследований, изучающих проблемы рационального, ресурсосберегающего и экологически чистого природопользования в прибрежной зоне озера Байкал, новые технологии переработки сельскохозяйственного сырья, агро- и биотехнологии, нефтегазохимические и фармацевтические технологии для социально-экономического развития Иркутской области.
Отобранные научные проекты получат гранты на сумму 20 млн рублей.
Ознакомиться с перечнем проектов, отобранных для финансирования, можно на сайте министерства экономического развития Иркутской области.