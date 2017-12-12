20 млн рублей будет выделено на региональные научные исследования

Правительство Иркутской области и Российский Фонд Фундаментальных исследований подвели итоги конкурса научных работ, направленных на развитие Иркутской области. Фото: the-submarine.ru

Всего на конкурс были представлены 152 научных проекта со всей России. Участниками конкурса стали физические лица, так и коллективы научных работников, аспирантов, студентов.

На основании экспертизы в перечень вошли 37 проектов фундаментальных исследований, изучающих проблемы рационального, ресурсосберегающего и экологически чистого природопользования в прибрежной зоне озера Байкал, новые технологии переработки сельскохозяйственного сырья, агро- и биотехнологии, нефтегазохимические и фармацевтические технологии для социально-экономического развития Иркутской области.

Отобранные научные проекты получат гранты на сумму 20 млн рублей.

Ознакомиться с перечнем проектов, отобранных для финансирования, можно на сайте министерства экономического развития Иркутской области.