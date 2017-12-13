Банк – партнер для малого бизнеса

О готовности кредитовать малый бизнес заявляют многие банки, но получают кредиты не более трети предпринимателей, которые обратились за финансовой поддержкой. Управляющий Региональным операционным офисом «Иркутский» ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Новосибирский Владимир Иванович Данилов продолжает рассказывать, как развивать свое дело и управлять бизнес-процессами.

Говорите правду

В случае с крупным бизнесом вся информация о финансово-экономическом состоянии компании отражена в официальной бухгалтерской и налоговой отчетности. У малого бизнеса официальная отчетность содержит лишь часть информации о показателях, а фактическая деятельность фиксируется с помощью внутреннего оперативного учета. Конечно, банки разрабатывают специальные программы оценки клиентов, но, если предприниматель пытается скрыть информацию, документы, выручку, наличие долгов, банку будет сложно разобраться в нюансах бизнеса, оценить его текущее состояние, перспективы и потребности в кредитовании, и, соответственно, принять положительное решение по кредиту.

Если у вас нет залога

Банк «Российский капитал» предлагает клиентам финансирование без залогового обеспечения – овердрафтное кредитование, а также кредиты с бланко-частью, то есть частично необеспеченные. Специфика малого бизнеса в том, что часто у заемщика нет залогового обеспечения в необходимом объеме. В этом случае помогут инструменты государственной поддержки, представленные гарантиями АО «Корпорации МСП», АО «МСП Банка» и поручительствами Гарантийных фондов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов РФ, привлекаемые в качестве обеспечения по кредитным/гарантийным продуктам банка. На текущий момент банком заключены соглашения о сотрудничестве с 25 гарантийными Фондами поддержки малого и среднего предпринимательства, субъектов РФ, в т.ч. с Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд», который предоставляет по кредитам малых предприятий поручительства в размере до 70% от суммы кредита. Это позволяет предоставлять доступ к финансовым услугам большему количеству организаций, которые нуждаются в привлечении дополнительных средств, и расширить клиентскую базу банка.

Следите за акциями

Если вы до сих пор не выбрали банк для рассчетно-кассового обслуживания (РКО), обратите внимание на акции для малого бизнеса, которые проходят в банках. Например, в банке «Российский капитал» действует акция для новых клиентов по открытию первого расчетного счета в валюте и оформлению документов. В рамках акции «Добро пожаловать» услуги по открытию счета предоставляются бесплатно. Если расчетный счет у вас уже есть, то, предоставив рекомендацию своему партнеру на открытие расчетного счета тоже в банке «Российский капитал», вы можете принять участие в акции «Спасибо за рекомендацию» и получить возможность бесплатного пользования мобильным приложением «РК Бизнес Мобайл» (при условии подключения приложения) в течение одного, двух или трех месяцев в зависимости от количества новых компаний, пришедших в банк по рекомендации.

Также банк предлагает бесплатно одну из дополнительных услуг от партнера 1С:Бухгалтерия: онлайн бухгалтерия для самостоятельного ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета в течении 45 дней, экспресс-аудит текущей бухгалтерской системы клиента или один месяц ведения всей бухгалтерии.