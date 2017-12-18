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Новогодние вклады под высокие проценты - 2017

18 декабря 2017

В преддверии новогодних праздников банки запустили сезонные предложения по вкладам. На фоне медленного, но неуклонного снижения ключевой ставки банки продолжают конкурировать, предлагая клиентам максимально комфортные в этих условиях ставки. В некоторых финансовых организациях ставки доходят до 8,5 % годовых. Однако, учитывая, что ЦБ в очередной раз снизил ключевую ставку, причем не на 0,25 п.п., как планировалось, а на 0,5 п.п. до 7,75%, ситуация может быстро измениться.

Смотрите, какие новогодние депозиты предлагаются вкладчикам сегодня, и на каких условиях в подборке портала SIA.RU.

Сезонные вклады в банках под высокие проценты — 2017

Банк Сезонный вклад Ставка, % годовых Сумма, руб Срок вклада Окончание вклада Попол-
нение		 Частичное снятие Выплата процентов Допол-
нительно
1 Российский капитал Цифровой бонус 8.00 - 8.50% от 100 000 91 дн до 31 марта 2018 Нет Нет В конце срока + 0,5 пп при открытии через интеренет
2 Солид Банк Новогодний самурай 8.50% от 50 000 92 дн - Нет Нет В конце срока  
3 Бинбанк Новогодний 8.30% от 50 000 150, 200 дн - Да Да В конце срока  
4 Связь-Банк Легкий 8.00% от 50 000 18 мес. до 31 декабря 2017 Нет Нет В конце срока  
5 Банк Солидарность Зимний Клад 5.50 - 7.75% от 15 000 181, 367 дн - Да Да В конце срока  
6 Примсоц-
банк		 Новогодний чулок Онлайн 7.70% от 10 000 181 дн - Да Да Ежеквар-
тально		 + 0,1пп при оформлении через интернет
7 Россельхоз-
банк		 Ключ к успеху 7.35 - 7.70% от 100 000 61, 91, 180 дн  до 31 декабря 2017 Нет Нет В конце срока Возможно через интернет
8 Азиатско-Тихо-
океанский Банк		 Зимушка 7.60% от 50 000 92 дня - Нет Нет В конце срока  
9 Банк СОЮЗ Замороженный процент 7.50% от 100 000 367 дн - Нет Нет Еже-
месячно		  
10 Альфа-Банк Новогодний джекпот 6.00 - 7.00% от 500 000 3 мес. до 31 декабря 2017 Возможно Возможно Еже-
месячно		 Для новых клиентов
11 Байкальский банк Сбербанка России Просто 7% 7.00% от 100 000 5 мес. до 31 декабря 2017 Нет Нет В конце срока Через интернет
12 Крона-Банк Праздничное настроение 7.00% от 10 000 274 дн до 31 января 2018 Нет Нет В конце срока  

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