Новогодние вклады под высокие проценты - 2017

В преддверии новогодних праздников банки запустили сезонные предложения по вкладам. На фоне медленного, но неуклонного снижения ключевой ставки банки продолжают конкурировать, предлагая клиентам максимально комфортные в этих условиях ставки. В некоторых финансовых организациях ставки доходят до 8,5 % годовых. Однако, учитывая, что ЦБ в очередной раз снизил ключевую ставку, причем не на 0,25 п.п., как планировалось, а на 0,5 п.п. до 7,75%, ситуация может быстро измениться.
Смотрите, какие новогодние депозиты предлагаются вкладчикам сегодня, и на каких условиях в подборке портала SIA.RU.
Сезонные вклады в банках под высокие проценты — 2017
|№
|Банк
|Сезонный вклад
|Ставка, % годовых
|Сумма, руб
|Срок вклада
|Окончание вклада
|Попол-
нение
|Частичное снятие
|Выплата процентов
|Допол-
нительно
|1
|Российский капитал
|Цифровой бонус
|8.00 - 8.50%
|от 100 000
|91 дн
|до 31 марта 2018
|Нет
|Нет
|В конце срока
|+ 0,5 пп при открытии через интеренет
|2
|Солид Банк
|Новогодний самурай
|8.50%
|от 50 000
|92 дн
|-
|Нет
|Нет
|В конце срока
|3
|Бинбанк
|Новогодний
|8.30%
|от 50 000
|150, 200 дн
|-
|Да
|Да
|В конце срока
|4
|Связь-Банк
|Легкий
|8.00%
|от 50 000
|18 мес.
|до 31 декабря 2017
|Нет
|Нет
|В конце срока
|5
|Банк Солидарность
|Зимний Клад
|5.50 - 7.75%
|от 15 000
|181, 367 дн
|-
|Да
|Да
|В конце срока
|6
|Примсоц-
банк
|Новогодний чулок Онлайн
|7.70%
|от 10 000
|181 дн
|-
|Да
|Да
|Ежеквар-
тально
|+ 0,1пп при оформлении через интернет
|7
|Россельхоз-
банк
|Ключ к успеху
|7.35 - 7.70%
|от 100 000
|61, 91, 180 дн
|до 31 декабря 2017
|Нет
|Нет
|В конце срока
|Возможно через интернет
|8
|Азиатско-Тихо-
океанский Банк
|Зимушка
|7.60%
|от 50 000
|92 дня
|-
|Нет
|Нет
|В конце срока
|9
|Банк СОЮЗ
|Замороженный процент
|7.50%
|от 100 000
|367 дн
|-
|Нет
|Нет
|Еже-
месячно
|10
|Альфа-Банк
|Новогодний джекпот
|6.00 - 7.00%
|от 500 000
|3 мес.
|до 31 декабря 2017
|Возможно
|Возможно
|Еже-
месячно
|Для новых клиентов
|11
|Байкальский банк Сбербанка России
|Просто 7%
|7.00%
|от 100 000
|5 мес.
|до 31 декабря 2017
|Нет
|Нет
|В конце срока
|Через интернет
|12
|Крона-Банк
|Праздничное настроение
|7.00%
|от 10 000
|274 дн
|до 31 января 2018
|Нет
|Нет
|В конце срока