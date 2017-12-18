Новогодние вклады под высокие проценты - 2017

В преддверии новогодних праздников банки запустили сезонные предложения по вкладам. На фоне медленного, но неуклонного снижения ключевой ставки банки продолжают конкурировать, предлагая клиентам максимально комфортные в этих условиях ставки. В некоторых финансовых организациях ставки доходят до 8,5 % годовых. Однако, учитывая, что ЦБ в очередной раз снизил ключевую ставку, причем не на 0,25 п.п., как планировалось, а на 0,5 п.п. до 7,75%, ситуация может быстро измениться.

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Сезонные вклады в банках под высокие проценты — 2017