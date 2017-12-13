Иркутская область получит трансфер из федерального бюджета в размере 714 млн. рублей за наивысшие темпы роста налоговых сборов

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 года № 2748, Иркутская область вошла в перечень 40 субъектов РФ, которым в 2017 году будут распределены межбюджетные трансферты в форме дотаций.

- Согласно утвержденного Распоряжением Правительством РФ списка распределения, за достигнутые результаты социально-экономического развития и за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала по итогам 2016 года, Иркутская область находится на девятом месте. Наш регион получит, соответственно, девятый по величине трансферт на сумму более 714 млн рублей, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов.

Напомним, что в конце ноября Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил предоставления таких трансфертов. В текущем году, в частности, количество регионов, которые будут поощряться, увеличено двукратно с 20 до 40, а общий объем грантов вырос в 4 раза до 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.