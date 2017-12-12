Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» провел семинар о мерах господдержки МСБ в Чебоксарах

В Чебоксарах состоялся семинар «Инвестиции и господдержка МСБ». Мероприятие было организовано Инвестиционным фондом Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ», федеральным и региональным фондами развития промышленности (ФРП).

Гостям рассказали о различных программах поддержки производственных компаний, о льготном финансировании и о возможностях Инвестиционного фонда.

Также в рамках семинара выступил Илья Фролов, старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала ПАО «Промсвязьбанк». Он рассказал предпринимателям об общемировых трендах экономики, о темпах роста России и дал свой прогноз экономического развития на 2018 год.

О том, какую поддержку может получить МСБ, рассказала в своем докладе руководитель Инвестиционного фонда Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» Алена Сокова.

«Экономика страны не может эффективно развиваться без инвестиций. Эта тема всегда интересна и актуальна. Сегодня государство разрабатывает меры поддержки и развития, которые помогают бизнесу работать эффективнее и получать льготное фондирование. Наша серия семинаров с ФРП направлена на популяризацию мер господдержки, донесения ее нюансов и требований предпринимателям. Сейчас действует много интересных государственных программ, которые позволяют получить льготное финансирование, поручительство и т.д. Например, «Программа 6,5» Корпорации МСП, в рамках которой предприниматель может получить финансирование у банков под 10,6% или 9,6% в зависимости от масштабов бизнеса», - отметила руководитель Инвестиционного фонда Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» Алена Сокова.

«Подобные мероприятия позволяют предпринимателям получить информацию о различных вариантах инвестиций, программах государственной поддержки, в которых, в том числе, активно участвует Промсвязьбанк. Сегодня банк старается быть тем «единым окном», в котором можно получить финансовые решения и подобрать нужную программу. Приведу результаты «Программы 6,5». Только в текущем году в рамках этой программы заключено более 95 сделок с компаниями из разных городов России на общую сумму более 5,8 млрд рублей. В Чувашии мы активно работаем с Гарантийным фондом республики, региональным отделением ФРП, Корпорацией МСП», — отметил региональный директор ОО «Чебоксарский» Андрей Никин.



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