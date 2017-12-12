Пассажир S7 Airlines выиграл 1 000 000 миль на путешествие своей мечты

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, определила победителя акции для часто летающих пассажиров, участников программы S7 Priority, с главным призом 1 000 000 миль.

Обладателем главного приза стала Евгения Хромова из Москвы. Одного миллиона миль достаточно для совершения 40 перелетов в бизнес-классе, 150 перелетов в экономическом классе или для оформления премиальных билетов на кругосветное путешествие на двоих рейсами S7 Airlines и других авиакомпаний глобального авиационного альянса oneworld.

Осенью 2017 года количество участников программы лояльности S7 Priority превысило два миллиона человек. К этому событию авиакомпания S7 Airlines запустила акцию «Нас 2 000 000», в рамках которой разыграла беспрецедентные 2 млн миль. Первый миллион достался «юбилейному» участнику программы лояльности – Полине Шемякиной из Красноярска.

Принять участие в розыгрыше второго миллиона миль мог любой участник S7 Priority старше 18 лет. Для этого нужно было зарегистрироваться в акции на сайте www.s7.ru и до 30 ноября 2017 года совершить перелет собственными рейсами S7 Airlines. Чем больше полетов совершал участник акции, тем выше становились его шансы стать победителем.

8 декабря S7 Airlines пригласила часто летающих пассажиров, участников программы лояльности, а также известных журналистов, музыкантов и телеведущих на ставший традиционным коктейль Night Flight Show, где и был разыгран 1 000 0000 миль.