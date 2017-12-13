Два пути стабилизации субсидирования агрострахования с господдержкой

Национальный союз агростраховщиков видит два пути стабилизации субсидирования агрострахования с господдержкой - сообщил президент НСА Корней Биждов на Общем собрании членов оюза, которое состоялось в понедельник 11 декабря. Первый - выделить субсидии на агрострахование с господдержкой из «единой» субсидии; второй – создать внутри «единой» субсидии защитный механизм для целей агрострахования. Как подчеркнул Корней Биждов, для 2018 года более реалистичен второй вариант, однако НСА продолжит работу в том направлении, чтобы агрострахование субсидировалось в отдельном порядке наряду со средствами на выплаты по ЧС.

Об огромном потенциале агрострахования сказал в своем обращении к участникам собрания директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук. Он подчеркнул, что сегодня агрострахование стало понятным и прозрачным для регулятора, потому что на этом рынке есть Национальный союз агростраховщиков, который наблюдает за тем, чтобы компании работали по единым правилам и стандартам. Свидетельством значимости сельхозстрахования, сказал Игорь Жук, является подготовленный Центробанком специальный консультативный доклад, в котором отмечен тот факт, что агрострахование является инструментом риск-менеджмента и должно быть частью общей программы развития аграрного сектора России. Однако на сегодняшний день, несмотря на оказываемую господдержку, проникновение сельхозстрахования остается на низком уровне, а переход на «единую» субсидию в 2017 году резко подорвал состояние сегмента.

Как отметил в своем выступлении Корней Биждов, НСА предвидел такой результат, поэтому ещё в конце 2016 года был разработан план активных действий по минимизации последствий «единой» субсидии для агрострахования с целью исключения из нее расходов на страхование или выработки механизмов, сохраняющих особый статус поддержки агрострахования в рамках «единой» субсидии. По этим вопросам НСА плотно взаимодействовал с федеральными и региональными органами власти, с аграрным сообществом, позиция НСА была обоснована с научно-аналитической точки зрения, союз резко усилил PR-активность в медиапространстве. По инициативе НСА при Комитете по аграрным вопросам Госдумы была создана специальная рабочая группа по обсуждению изменений в законодательстве по агрострахованию с господдержкой, где прошло 5 совещаний; 4 мероприятия в Совете Федерации РФ; отдельные совещания в Департаменте АПК Правительства РФ, а также специальные обсуждения проблем в Банке России, Минфине РФ, Минсельхозе РФ.

НСА активизировал взаимодействие с регионами и аграрными сообществами. Были проведены рабочие встречи с рядом губернаторов, руководителями органов управления АПК субъектов и региональные семинары-совещания в Ростовской, Орловской, Брянской, Костромской, Московской, Ленинградской и Иркутской областях, в Ставропольском и Забайкальском крае, в Республике Бурятия. Отдельно НСА обсудил дальнейшее развитие агрострахования на совещаниях с аграрными союзами – Национальным союзом свиноводов, Национальным союзом зернопроизводителей, Картофельным и Плодоовощным союзами, Национальной мясной ассоциацией.

О перспективах и дальнейшем поступательном развитии агрострахования на собрании высказались Президент ВСС Игорь Юргенс и Дмитрий Маркаров, стоявший у истоков создания НСА . Они подчеркнули, что АПК является одним из приоритетных направлений в экономике страны, при этом климат в России кардинально не меняется, а значит и серьезные риски для сельского хозяйства остаются . О том, что более заметное место на рынке страхования аграрных рисков планирует занять РНПК, на собрании говорил ее президент Николай Галушин, заметив, что на этом пути еще требуется тщательно проработать совместно с НСА отдельные вопросы.

Дата проведения общего собрания НСА практически совпала с 10-летием Союза. В связи с этим важным событием НСА отметил наградами за личный вклад в развитие в России агрострахования с господдержкой Дмитрия Маркарова, Игоря Жука, Веру Балакиреву, Николая Галушина, депутатов Госдумы РФ Геннадия Кулика и Айрата Хайруллина

В повестке дня внеочередного общего собрания НСА рассматривались основные направления деятельности НСА на 2018 год, вопросы об утверждении независимого аудитора НСА и условий договора с ним, об утверждении членских взносов. Общее собрание НСА одобрило работу Союза и по всем вопросам повестки дня проголосовало единогласно.

СПРАВКА:

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.