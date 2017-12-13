Иркутянин предстанет перед судом за невыплату кредита в размере 4 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Иркутска, уклоняющегося от исполнения судебного решения о взыскании задолженности по договору денежного займа в пользу займодателя.

Общий долг неплательщика по обязательствам займа, учитывая расходы по уплате госпошлины, составил свыше 4 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. В отношении гдолжника возбуждено исполнительное производство. Зная об этом, а также будучи предупрежденным об уголовной ответственности, должник намеренно скрывал свои доходы от коммерческой деятельности и каких-либо мер к погашению долга не принимал. Установив банковские расчетные счета, открытые на имя должника, и прохождение по ним значительных денежных сумм, судебный пристав-исполнитель вынес рапорт об обнаружении признаков состава преступления. В результате его рассмотрения в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).