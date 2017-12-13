Темпы роста ввода жилья увеличились в 7,2 раза в Иркутском районе

Иркутский район за период с января по ноябрь 2017 года стал лидером в регионе по общему объему жилья, введенного в эксплуатацию. По данным Иркутскстата, всего на территории введено 311 тысяч 184 кв. метра жилых площадей. Количество введенных квартир составило 5 тысяч 590. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы роста ввода жилья увеличились в 7,2 раза.

Из городов в Приангарье по вводу жилья лидируют Иркутск (226 тысяч 275 кв. метров), Братск (68 тысяч 949 кв. метров), Шелеховский район (31 тысяча 132 кв. метров) и Ангарское городское муниципальное образование (17 тысяч 157 кв. метров).

Всего в Иркутской области с начала 2017 год было введено в эксплуатацию 782 тысячи 398 кв. метров жилых площадей, что на 38,6% выше показателя за аналогичный период 2016 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.