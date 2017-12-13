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Ежегодная бизнес-встреча «Финансовые итоги года 2017 - 2018» с Дмитрием Зотовым и Элвисом Марламовым состоится уже сегодня

13 декабря 2017

Компания Финам приглашает на ежегодную бизнес-встречу «Финансовые итоги года 2017 - 2018». 

Бизнес-встреча позволит Вам получить экономический срез российского и иркутского бизнеса, получить практические рекомендации по инвестированию и различным подходам формирования будущего пассивного дохода. 

Это все то, что Вы хотели знать об инвестиционных возможностях, но не знали, у кого спросить. 
Найдите 1,5 часа в своем графике, чтобы разложить все «по полочкам» и получить необходимые знания. 



Спикерами бизнес-встречи выступят Дмитрий Зотов и Элвис Марламов, эксперты в сфере финансов и инвестиций. 

👍 Ведущие поделится своим опытом и расскажут: 
- Подробный анализ финансовых инстументов: недвижимость, золото, ценные бумаги, валюта и криптовалюта 
- Динамику российской и иркутской экономики, сценарии развития на следующий год 
- Лучшие инвестиционные идеи уходящего года и перспективные инвестиционные возможности на 2018 год. 

Мероприятие особенно актуально для тех, кто давно мечтает начать инвестировать, но не знает с чего начать и как инвестировать эффективно. 

13 декабря 19-00, Иркутск, «БайкалБизнесЦентр». 
Участие бесплатное. 

Обязательная регистрация по ссылке


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