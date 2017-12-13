Связь-Банк предлагает ипотеку от 6,9% на покупку жилья в «Легендарном квартале на Березовой аллее»

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) и ГК «Д-Инвест» предлагают оформить ипотечный кредит под 6,9% годовых в рублях на покупку апартаментов в ЖК «Легендарный квартал на Березовой аллее».

При минимальном размере первоначального взноса в размере от 15% клиент может взять в Связь-Банке кредит на сумму до 30 млн рублей на срок до 30 лет.

В первый год кредитования процентная ставка составит всего 6,9% годовых в рублях. В настоящее время это самое выгодное предложение по ипотеке среди других аккредитованных банков по проекту «Легендарный квартал».

Квартал находится в 7 минутах ходьбы от станции метро «Ботанический сад» и станции МЦК, в 10 минутах езды от Третьего транспортного кольца. Комплекс будет состоять из 5 корпусов на площади 5,2 Га с Центром водных видов спорта с 50-метровым плавательным бассейном, большим волейбольным залом. В проекте предусмотрены здания компактной формы с интересными архитектурными решениями, современные теплоизоляционные материалы, энергоэффективные окна, вентилируемые фасады, системы безопасности. «Легендарный квартал на Березовой аллее» - лауреат премии Urban Awards-2016 в номинации «Лучший проект апартаментов комфорт-класса в Москве».

Также Связь-Банк проводит специальные акции с другими застройщиками в регионах России – ставки по ипотеке стартуют от 5,8% годовых в рублях.