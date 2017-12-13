Жители Бубновки полностью расселены из сгоревшей деревни

Иркутская область отчиталась о выполнении президентского поручения предоставить за федеральные средства жилье гражданам, пострадавшим от пожаров весной 2017 года. Как сообщили 12 декабря в региональном правительстве, все последствия ЧС ликвидированы.

Отмечается, что в апреле и мае этого года от пожаров пострадали деревня Бубновка Киренского района, поселок Вершина Аларского района, город Черемхово, населенные пункты в Заларинском и Зиминском районах.

Из средств федерального бюджета выплаты произведены 563 жителям поселка Бубновка Киренского района на сумму более 418 миллиона рублей. Завершено переселение жителей этого поселка. Все граждане смогли приобрести жилые помещения. Большая часть переселенцев переехали в Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск, Братск, а также в Иркутский и Шелеховский районы.

В пострадавших населенных пунктах Аларского, Заларинского, Зиминского районов и города Черемхово новое жилье приобрели 44 погорельца. Из федерального бюджета на эти цели затрачено 35 миллионов рублей.

Учитывая, что дома, в которых проживали граждане, небольшие, областное правительство приняло решение предоставить выплаты согласно социальной норме. Дополнительные расходы в размере пяти миллионов рублей были предусмотрены в областном бюджете.