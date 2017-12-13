Россельхозбанк предлагает сезонный вклад «Ключ к успеху»

Россельхозбанк предлагает новый сезонный рублевый вклад «Ключ к успеху» с максимальной ставкой 7,70% годовых.
Вклад может быть открыт на два, три или шесть месяцев. Минимальная сумма вклада – 100 тыс. рублей при открытии через дистанционные каналы обслуживания. Пролонгация не предусмотрена.
«Ключ к успеху» дает клиентам возможность выбрать оптимальный для себя срок размещения средств и получить повышенный процент.
Вклад можно открыть с 7 по 31 декабря 2017 года во всех отделениях РСХБ. Самые высокие ставки предусмотрены при открытии вклада через дистанционные каналы: банкоматы Банка, мобильное приложение и интернет-банк.
Подробнее о сезонном вкладе «Ключ к успеху»
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.