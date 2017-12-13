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Россельхозбанк предлагает сезонный вклад «Ключ к успеху»

13 декабря 2017

Россельхозбанк предлагает новый сезонный рублевый вклад «Ключ к успеху» с максимальной ставкой 7,70% годовых.

Вклад может быть открыт на два, три или шесть месяцев. Минимальная сумма вклада – 100 тыс. рублей при открытии через дистанционные каналы обслуживания. Пролонгация не предусмотрена.

«Ключ к успеху» дает клиентам возможность выбрать оптимальный для себя срок  размещения средств и получить повышенный процент.

Вклад можно открыть с 7 по 31 декабря 2017 года во всех отделениях РСХБ. Самые высокие ставки предусмотрены при открытии вклада через дистанционные каналы: банкоматы Банка, мобильное приложение и интернет-банк

Подробнее о сезонном вкладе «Ключ к успеху»

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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Предложения месяца:

АК Банк. Вклад "Удобный".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.50-7.90% годовых.
Выплата процентов производится ежемесячно. При досрочном расторжении после 182 дня проценты начисляются по ставке 4.00% годовых.

Банк Солидарность. Вклад "Пенсионный Депозит".
Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.50-8.00% годовых.  
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

Банк СОЮЗ. Вклад "Замороженный процент"
Сумма вклада от 100 000 рублей.  Срок 367 дней. Ставка 7.50% годовых.
Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты не удерживаются из суммы вклада.

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