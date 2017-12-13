Россельхозбанк предлагает сезонный вклад «Ключ к успеху»

Россельхозбанк предлагает новый сезонный рублевый вклад «Ключ к успеху» с максимальной ставкой 7,70% годовых.

Вклад может быть открыт на два, три или шесть месяцев. Минимальная сумма вклада – 100 тыс. рублей при открытии через дистанционные каналы обслуживания. Пролонгация не предусмотрена.

«Ключ к успеху» дает клиентам возможность выбрать оптимальный для себя срок размещения средств и получить повышенный процент.

Вклад можно открыть с 7 по 31 декабря 2017 года во всех отделениях РСХБ. Самые высокие ставки предусмотрены при открытии вклада через дистанционные каналы: банкоматы Банка, мобильное приложение и интернет-банк.

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