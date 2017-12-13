Газета Промсвязьбанка Private Banking News стала лауреатом Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити»

Корпоративная газета Промсвязьбанка для ВИП-клиентов Private Banking News во второй раз получила специальный диплом оргкомитета и большого экспертного совета «Большого» Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити СН-2017/SN-2017» в номинации «За активную информационную поддержку бренда private banking в регионах».

Всего в шорт-лист конкурса вошли более 70 проектов со всей России. Лучшие корпоративные медиа и медийные проекты 2017 года были названы в рамках XII Ежегодной Национальной конференция корпоративных медиа «Серебряные нити 2017».

Газета Private Banking News является ежеквартальной, выпускается с 2015 года, распространяется издание в ВИП-офисах Промсвязьбанка и банка «Возрождение» в Москве и региональных отделениях для клиентов private banking.

«Нам очень приятно, что газета для ВИП-клиентов Промсвязьбанка уже второй год подряд получает особое признание экспертного совета Национального конкурса копоративных медиа, это почетная награда. Это почетно и дает нам стимул для роста, потому что газета Private Banking News является частью особенного сервиса для наших клиентов. В 2017 году председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев регулярно встречался с главами регионов – в том числе, в Ростове-на-Дону, Калининграде, Курске, Рязани, Владимире, Белгороде, Ставрополе, в Челябинске и Карелии – где были подписаны соглашения о сотрудничестве и проведены встречи с крупными клиентами. Мы рады, что газета Private Banking News позволила своевременно и полно освещать эти ключевые для жизни банка события», – отметила Татьяна Волошкина, заместитель председателя правления, руководитель блока «частный капитал и управление инвестициями» Промсвязьбанка.

Ознакомиться с выпусками газеты можно на сайте банка в разделе private banking.