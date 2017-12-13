Примсоцбанк приглашает на Круглый стол руководителей и финансовых директоров компаний

В ходе круглого стола планируется обсудить актуальные проблемы и рекомендации для малого и среднего бизнеса по организации работы с банком, с учетом требований 115-ФЗ. Будут рассмотрены требования к объему уплаченных налогов, установленные методическими рекомендациями ЦБ № 18-МР, возможные причины отказа в проведении операций и многое другое.



«Мы каждый день общаемся с клиентами и понимаем все сложности, с которыми они сталкиваются в попытках адаптироваться к требованиям банков по исполнению 115-ФЗ. Именно поэтому мы решили провести очередной круглый стол, обсудить все вопросы в формате диалога, - комментирует Ирина Самокиш, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - Примсоцбанк готов делиться с представителями малого и среднего бизнеса знаниями и практическими советами, даже если они являются клиентами других банков. Помимо рекомендаций по работе и взаимодействию с банком в рамках исполнения нами требований 115-ФЗ, мы презентуем нашим клиентам акционные кредитные продукты, расскажем о новых проектах и сервисах в рамках технологий взаимодействия бизнеса и банка».



Дата проведения круглого стола: 14 декабря 2017 г. Начало мероприятия в 15:00

Участие в мероприятии бесплатное.

Место проведения: г. Владивосток, пр. 100 Лет Владивостоку, 103 (гостинично-ресторанный комплекс «Акфес-Сейо»).

Для участия в Круглом столе необходимо зарегистрироваться по тел.: (423) 242-42-42.