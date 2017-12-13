Примсоцбанк вошел в топ самых рентабельных и эффективных банков

Газета «КоммерсантЪ» опубликовала рейтинги ТОП-100 крупнейших банков с учетом финансовой отчетности и других критериев за 9 месяцев 2017 года, на основании данных информационного агентства Интерфакс.

По данным рейтинга, Примсоцбанк занимает 90-е место в рейтинге ТОП-100 российских банков с активами в 51359,9 млн. рублей, прирост составил 14,7%.

Среди самых рентабельных банков Примсоцбанк занимает 11 место, среди самых эффективных банков – 12.

На сайте издания отмечается, что при формировании рейтинга эксперты опирались на ключевые финансовые показатели банков, а также действующие рейтинги, присвоенные международными и российскими рейтинговыми агентствами.

По мнению специалистов Примсоцбанка, основным драйвером к развитию стало возобновление инвестиционного кредитования бизнеса и снижение ставок по кредитам для клиентов. А также активное развитие программ рефинансирования, в том числе по ипотечным программам.