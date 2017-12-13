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Примсоцбанк вошел в топ самых рентабельных и эффективных банков

13 декабря 2017

Газета «КоммерсантЪ» опубликовала рейтинги ТОП-100 крупнейших банков с учетом финансовой отчетности и других критериев за  9 месяцев 2017 года,  на основании данных информационного агентства Интерфакс. 

По данным рейтинга,  Примсоцбанк занимает 90-е место в рейтинге ТОП-100 российских банков  с активами в 51359,9 млн. рублей, прирост составил 14,7%.  

Среди самых рентабельных банков Примсоцбанк занимает  11 место,  среди самых эффективных  банков – 12.

На сайте издания отмечается, что при формировании рейтинга эксперты опирались на  ключевые финансовые показатели банков, а также действующие рейтинги, присвоенные международными и российскими рейтинговыми агентствами. 

По мнению специалистов Примсоцбанка, основным драйвером к развитию стало возобновление инвестиционного кредитования бизнеса и снижение ставок по кредитам для клиентов. А также активное развитие программ рефинансирования, в том числе по ипотечным программам. 


/ СИА /
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