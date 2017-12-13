Бинбанк выпустит 3,5 тыс. карт красноярским школьникам и их родителям

Бинбанк выпустит 2 тыс. карт «Юниор» школьникам Красноярской университетской гимназии №1 «Универс» в рамках кампусного проекта. Еще 1,5 тыс. карт получат родители учащихся, а 160 – преподаватели гимназии.



С помощью карты «Юниор» дети на практике имеют возможность познакомиться с современным финансовым сервисом. Карта платежной системы Mastercard поддерживает технологию бесконтактной оплаты, кроме того ребенок получает навык сбережения средств благодаря начислению дохода на остаток. Одновременно банковская карта становится пропуском для детей в школу. Платить за питание в школьной столовой с помощью карты намного удобнее, чем наличными, при этом ребенок не сможет потерять деньги (в случае утери карты она блокируется и перевыпускается).

Карты «Юниор» выпускаются бесплатно для детей в возрасте от 6 до 17 лет с ярким красочным дизайном с изображениями героев комиксов. Картой можно расплачиваться не только в школе, но и в любых торговых точках, совершать операции в банкоматах и платежных терминалах. Родители получают возможность контролировать все операции ребенка: информация о проведенных транзакциях приходит в виде СМС. Пополнять карту ребенка очень просто – через интернет-банк, банкомат или платежный терминал. Кроме того, родитель может устанавливать лимиты по расходованию ребенком средств.

Бинбанк выпустил свыше 120 тыс. карт «Юниор» для российских школьников. Кампусные проекты в российских школах носят социально-просветительский характер и нацелены на знакомство детей и взрослых с банковскими продуктами, а также на повышение финансовой грамотности через приобщение к практическим финансовым инструментам.