Банк УРАЛСИБ — победитель премии Retail Finance Awards-2017

Банк УРАЛСИБ стал победителем премии Retail Finance Awards-2017 в номинации «Креатив года».

Маркетинговая кампания по вкладу «уДачный» Банка УРАЛСИБ стала победителем специальной премии – «Выбор читателей», где лидеры определяются по итогам открытого голосования профессионального сообщества на сайте журнала.

Маркетинговая кампания проходила с марта по май 2017 года и фокусировалась в основных регионах присутствия Банка. Целевая аудитория кампании – клиенты, пенсионного и предпенсионного возраста, сегмент основных потребителей срочных вкладов, частично – пользователи социальной карты Башкортостана. Лицом рекламной кампании вклада «уДачный» стала популярная теле- и радиоведущая передач о саде и огороде Октябрина Ганичкина.

«Мы хотим разделить эту награду в первую очередь с Департаментом розничных продуктов, с которым мы вместе продумывали концепцию, сомневались, верили, убеждали руководство, и в итоге реализовали этот проект с участием уникальной женщины – Октябриной Ганичкиной. То, что сомнения были напрасными, и результаты маркетинговых исследований нас не подвели, мы поняли почти сразу, увидев, какой огромный интерес вызывает Октябрина у выбранной нами целевой аудитории», — прокомментировала победу руководитель Службы внешних коммуникаций, Вице-президент по связям с общественностью Ирина Волина.

«Рекламная кампания позволила ярко, интересно и образно рассказать целевой аудитории о преимуществах и особенностях продукта. За время проведения было открыто 15,5 тысяч вкладов на общую сумму 7,4 млрд руб. Мы признательны профессиональному сообществу за высокую оценку нашей работы», — отметила Ирина Баранова, руководитель Департамента розничных продуктов, говоря об итогах реализации проекта.

Проекты Банка УРАЛСИБ также получили высокую оценку в специальной номинации «Выбор читателей», которая основывается на итогах голосования на сайте:

«Прорыв года в розничном финансовом бизнесе»: проект «Ипотечное кредитование» — 2 место;

«Лучший розничный финансовый продукт»: программа «Ипотечные каникулы» — 2 место;

«Лучший социальный проект»: «Университет бизнеса УРАЛСИБ» — 2 место;

«Лучшее IТ решение для розничного банка»: проект «Технология полностью одобренного предложения по кредиту в Мобильном и Интернет-банке» — 3 место.

Премия учреждена журналом The Retail Finance в 2007 году, ее основная цель — отметить лучшие практики в сфере розничного финансового бизнеса и привлечь внимание к значимым проектам. Всего на премию в этом году было подано 98 проектов.