Банк УРАЛСИБ представил банкам-партнерам новую услугу процессинга – облачную платформу для Интернет- и Мобильного банка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» провел для банков-партнеров презентацию нового технологичного продукта – облачной платформы дистанционного банковского обслуживания (ДБО): Интернет-банк и Мобильный банк. Мероприятие состоялось 8 декабря, и прошло в формате бизнес-ланча.

Банк представил новые возможности своего процессингового центра – продемонстрировал функциональные особенности новой облачной платформы ДБО, рассказал о планах развития продукта и мировых трендах в области цифрового банкинга.

Процессинговый Центр УРАЛСИБ – один из двух крупных процессинговых центров в России, предоставляющих услуги облачной White Lable платформы ДБО для своих банков-партнеров. Решение может быть адаптировано под фирменный стиль банка, имеет встроенный модуль управления маркетинговыми кампаниями, функционал чата с клиентами, интегрировано с собственной платежной системой Банка CITY+. Решение построено на базе полноценной платформы ДБО от компании Openway (партнера банка по развитию Процессингового центра).

Основной особенностью представленного решения являются сроки запуска и стоимость сопровождения для банков-партнеров. В течение нескольких недель банк может получить полноценный сервис ДБО для держателей своих карт по цене ниже стоимости одного ИТ специалиста в месяц.

В заключение мероприятия эксперты Банка УРАЛСИБ подвели итоги уходящего года и озвучили планы на предстоящий год. Гости смогли задать все интересующие вопросы.

«Сегодня удобный Мобильный банк является якорным продуктом для удержания клиента. Поэтому первоочередная задача для банка – присутствовать в телефоне своего клиента. Задача номер два – стать самым востребованным платежным инструментом, аккумулировав все финансовые операции клиента. Эти задачи решаются прежде всего широкой функциональностью системы, возможностями для коммуникации с клиентом, интеграцией с программами лояльности и иным востребованным инструментарием, которые обеспечивает предлагаемое нами решение по ДБО», – отметил Вице-президент, начальник Управления по работе с банками-партнерами Игорь Демчев.

«Системы ДБО Интернет банк и Мобильный банк от OpenWay имеют мощный потенциал для функционального роста, особенно при интеграции с учетными системами банка-партнера. Отталкиваясь от опыта развития собственных систем ДБО Банка УРАЛСИБ мы выбрали поставщика системного решения, обеспечивающего в первую очередь надежность, быстроту внедрения, небольшую конечную стоимость владения и поддержки для банка-партнера. Считаю, что поставленную задачу мы выполнили и наши банки и их клиенты оценят преимущества продукта», – прокомментировал Максим Белоусов, заместитель Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по информационным технологиям.