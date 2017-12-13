Сбербанк запускает новую линейку продуктов хеджирования процентного риска ключевой ставки ЦБ

Сбербанк динамично развивает платформу глобальных рынков: банк заключил первую сделку хеджирования процентного риска ключевой ставки ЦБ в объёме 10 млрд рублей, предоставив клиенту возможность снизить процентный риск по обслуживанию рублёвого кредита, привязанного к ключевой ставке ЦБ.

«Мы наблюдаем существенный рост рынка рублёвого кредитования по ключевой ставке, объём которого в банковской системе уже сейчас превышает 1 трлн рублей. Спрос на хеджирование процентного риска ключевой ставки со стороны корпоративных клиентов создаёт отличную перспективу развития рынка рублёвых процентных деривативов. Сбербанк оперативно отреагировал на изменение рыночной конъюнктуры и разработал линейку инструментов хеджирования ключевой ставки ЦБ, наиболее полно отвечающую интересам наших клиентов», — прокомментировал первую на российском рынке крупную сделку хеджирования риска ключевой ставки старший вице-президент Сбербанка — руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.