«АктивКапитал Банк» поздравил ведущих актеров театра с 70-летием

9 декабря в «Бугурусланском городском драматическом театре им. Н.В.Гоголя» состоялось мероприятие, посвященное 70-летию ведущих актеров театра Валерия Геннадьевича и Марии Ивановны Бурматовых. От «АктивКапитал Банка» юбиляров поздравила начальник ОО «Бугурусланский» ПАО «АК Банк» Ирина Вишнякова.

«АктивКапитал Банк», первый офис которого в Бугуруслане открыт 1 декабря, стал партнером театра и планирует принимать активное участие в культурной жизни города.

Банк оказывает поддержку в проведении культурных и спортивных мероприятий в различных городах, сотрудничает с общественными организациями, участвует в благотворительных проектах.