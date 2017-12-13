Альфа-Банк, игровое направление Mail.Ru Group и Gratz Bonus представили новые банковские карты для геймеров

Альфа-Банк, игровое направление Mail.Ru Group и программа лояльности Gratz Bonus представили специальные банковские карты для геймеров – «Warface» и «Игры@mail.ru». Теперь при оплате любых покупок держатели карт будут получать кэшбек, специальные бонусы и внутриигровые подарки в различных играх Mail.Ru Group.

Участниками новой программы лояльности стали онлайн-шутер Warface, танковый онлайн-экшн «Armored Warfare: Проект Армата», многопользовательские онлайн RPG Skyforge и «Аллоды Онлайн», а также браузерные игры «Легенда: Наследие Драконов», «Троецарствие» и «Джаггернаут».

С каждой покупки держатель игровой карты будет ежемесячно получать кэшбек в виде баллов, которые можно конвертировать во внутриигровую валюту. При этом половина бонусов будет автоматически начисляться в игре, которую сам геймер выберет и привяжет при оформлении карты. Вторую часть бонусов он сможет самостоятельно распределить среди любых игр – участников программы. Кроме того, держатель карты будет каждый месяц получать дополнительные внутриигровые подарки, ценность которых зависит от объема операций по карте.

«Банковские карты с целевыми программами лояльности для геймеров становятся все более популярными. Объемы их выпуска растут с каждым годом, – комментирует Георгий Миронов, руководитель по развитию ко-бренд проектов Альфа-Банка. – по некоторым оценкам, активная аудитория российских геймеров насчитывает порядка 46 млн. человек, большинство из которых регулярно тратит на виртуальные развлечения реальные деньги. Новые «игровые» карты дают возможность тратить на внутриигровые покупки не свои средства, а кэшбек от повседневных покупок».

Альфа-Банк и Mail.Ru Group совместно разработали дизайн новой игровой карты. При этом настоящие фанаты Warface могут воспользоваться альтернативным дизайном и бесплатно получить уникальный тематический “скин” для своей игровой карты, выполненный в стилистике популярного онлайн-шутера.

Можно выпустить как дебетовые, так и кредитные карты – «Warface» и «Игры@mail.ru». Стоимость годового обслуживания дебетовой карты составляет 490 рублей, кредитной – 990 рублей. Пополнять карту можно с карт любых банков абсолютно бесплатно.

Ознакомиться со всеми условиями программы и заказать карту можно на сайте Альфа-Банка и на сайтах игровых проектов Mail.Ru. Для получения баллов в личном кабинете игрока на сайте Gratzbonus.com необходимо привязать карту к игровому аккаунту по ссылке и активировать игру. Количество начисленных баллов также будет отображаться в личном кабинете на сайте Gratz Bonus.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Об Игровом направлении Mail.Ru Group:

Игровое направление Mail.Ru Group — лидер восточноевропейского рынка онлайн-развлечений и крупнейший отечественный издатель мобильных и многопользовательских клиентских игр в России и за рубежом. В портфеле компании такие игры, как Warface, Armored Warfare, Skyforge, Perfect World и др. Суммарная аудитория игровых проектов — более 100 млн пользователей по всему миру. В 2016 году выручка компании от MMO-игр на сопоставимой основе выросла на 21,2% по сравнению с предыдущим годом и достигла 11 390 млн рублей.