Альфа-Банк, игровое направление Mail.Ru Group и Gratz Bonus представили новые банковские карты для геймеров

Альфа-Банк, игровое направление Mail.Ru Group и программа лояльности Gratz Bonus представили специальные банковские карты для геймеров – «Warface» и «Игры@mail.ru». Теперь при оплате любых покупок держатели карт будут получать кэшбек, специальные бонусы и внутриигровые подарки в различных играх Mail.Ru Group.
Участниками новой программы лояльности стали онлайн-шутер Warface, танковый онлайн-экшн «Armored Warfare: Проект Армата», многопользовательские онлайн RPG Skyforge и «Аллоды Онлайн», а также браузерные игры «Легенда: Наследие Драконов», «Троецарствие» и «Джаггернаут».
С каждой покупки держатель игровой карты будет ежемесячно получать кэшбек в виде баллов, которые можно конвертировать во внутриигровую валюту. При этом половина бонусов будет автоматически начисляться в игре, которую сам геймер выберет и привяжет при оформлении карты. Вторую часть бонусов он сможет самостоятельно распределить среди любых игр – участников программы. Кроме того, держатель карты будет каждый месяц получать дополнительные внутриигровые подарки, ценность которых зависит от объема операций по карте.
«Банковские карты с целевыми программами лояльности для геймеров становятся все более популярными. Объемы их выпуска растут с каждым годом, – комментирует Георгий Миронов, руководитель по развитию ко-бренд проектов Альфа-Банка. – по некоторым оценкам, активная аудитория российских геймеров насчитывает порядка 46 млн. человек, большинство из которых регулярно тратит на виртуальные развлечения реальные деньги. Новые «игровые» карты дают возможность тратить на внутриигровые покупки не свои средства, а кэшбек от повседневных покупок».
Альфа-Банк и Mail.Ru Group совместно разработали дизайн новой игровой карты. При этом настоящие фанаты Warface могут воспользоваться альтернативным дизайном и бесплатно получить уникальный тематический “скин” для своей игровой карты, выполненный в стилистике популярного онлайн-шутера.
Можно выпустить как дебетовые, так и кредитные карты – «Warface» и «Игры@mail.ru». Стоимость годового обслуживания дебетовой карты составляет 490 рублей, кредитной – 990 рублей. Пополнять карту можно с карт любых банков абсолютно бесплатно.
Ознакомиться со всеми условиями программы и заказать карту можно на сайте Альфа-Банка и на сайтах игровых проектов Mail.Ru. Для получения баллов в личном кабинете игрока на сайте Gratzbonus.com необходимо привязать карту к игровому аккаунту по ссылке и активировать игру. Количество начисленных баллов также будет отображаться в личном кабинете на сайте Gratz Bonus.
Об Игровом направлении Mail.Ru Group: