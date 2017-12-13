Особый противопожарный режим могут ввести в Иркутской области

В Иркутской области на новогодние и рождественские праздники 2017-2018 года предлагают ввести особый противопожарный режим. Речь об этом шла на заседании комиссии по ЧС в правительстве региона 12 декабря.

С предложением о введении особого противопожарного режима выступил начальник ГУ МЧС по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов.

Заседание было посвящено проблеме увеличения смертности жителей Приангарья на пожарах. Напомним, за последнее время в регионе зафиксировали три резонансных происшествия. Так, 30 ноября в селе Бильчир Осинского района при пожаре в частном доме погибли три женщины. В Усольском районе в дачном домике 10 декабря сгорели заживо пять человек, включая 11-месячного младенца. Последняя трагедия произошла накануне, 11 ноября, – в деревне Шульгино Аларского района в огне погибли двое маленьких детей, которых мать ненадолго оставила одних в доме.

Всего с 20 ноября 2017 года, по данным спасателей, в Приангарье на пожарах погибли 16 человек, в том числе трое детей.

Как отметил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, по особому противопожарному режиму сейчас будет прорабатываться правовая составляющая. Затем информация будет представлена губернатору региона Сергею Левченко.