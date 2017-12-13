15 новых автоцистерн получила Пожарно-спасательная служба Иркутской области

На территории отряда технической службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» прошло торжественное мероприятие по передаче новой пожарно-спасательной техники.В мероприятии приняли участие начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Евгений Шевцев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов, начальник Пожарно-спасательной службы Иркутской области Евгений Рязанов.

Фото: irkobl.ru

Новая пожарная-спасательная техника, в том числе оборудование для тушения торфяных пожаров, была приобретена в рамках государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2020 годы на общую сумму 100 млн рублей, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Пожарные автоцистерны встанут на боевое дежурство в 15 населенных пунктах: в Нижнеилимском, Усольском, Нижнеудинском, Бодайбинском филиалах учреждения, а также в четырех подразделениях прямого подчинения.

Евгений Шевцев вручил ключи от автомобилей начальникам пожарных частей. Он отметил, что с 2012 по 2016 годы подразделения противопожарной службы получили 25 единиц новой основной пожарной техники. В 2017 году автопарк пожарно-спасательной службы пополнился еще 15 пожарными автоцистернами. Пожарные автомобили имеют шасси повышенной проходимости и обеспечивают возможность передвижения по дорогам различных типов и пересеченной сельской местности. Они полностью укомплектованы специальным оборудованием и имеют все необходимое для эффективной работы.