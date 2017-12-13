Новые спортплощадки построены в нескольких районах Иркутской области

Строительство пяти плоскостных спортивных сооружений завершено в нескольких муниципальных образованиях Иркутской области. Как сообщили в министерстве строительства, дорожного хозяйства региона, их возведение велось в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». На эти цели из бюджетов всех уровней было около 18,5 млн рублей, пишет пресс-служба регионального правительства.

Первой была сдана многофункциональная спортивная площадка в с. Самара Зиминского района, на это из областной казны израсходовано 3,1млн, из местного бюджета - 163 тыс. рублей.

Завершено строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Макарово Киренского района. Ее возводили с привлечением федерального финансирования – 1 млн 313 тыс. рублей, из областного бюджета направлено около 2 млн рублей, 175 тыс. – софинансирование местного бюджета.

Еще одна многофункциональная спортплощадка появилась в селе Ирхидей Осинского района. Это обошлось областному бюджету в 3 млн 308 тыс. рублей, местный бюджет профинансировал 175 тыс. рублей.

Столько же средств как из областного, так и из местного бюджета направлено на строительство спортивной площадки на территории муниципального образования "Нукутский район" в МО "Хадахан".

Площадки предназначены для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, предусмотрено дополнительное использование площадки под занятия силовой гимнастикой или йогой. Для проведения разминки перед игрой предусмотрена установка спортивного оборудования: для игры в баскетбол и волейбол - баскетбольные и волейбольные стойки, для игры в мини-футбол – ворота. Проведено наружное освещение.

В поселке Тельма Усольского района построен хоккейный корт площадью почти 2 тыс. кв. метров. Из областного бюджета на это выделено 4 млн 750 млн рублей. Корт предназначен для проведения учебно-тренировочных и спортивных занятий по хоккею, а также спортивных соревнований. Для зрителей есть трибуны на одновременное размещение 40 человек, для команд - две отапливаемые раздевалки, для хранения инвентаря - складское помещение.

До конца 2017 года планируется завершить строительство и обустройство ещё 10 плоскостных спортивных сооружений. В 2018 году продолжится строительство спортсооружений, начнется возведение 16 новых.

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