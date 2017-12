Система Sberbank Markets удостоена премии Financial Innovation Award

Сбербанк удостоен международной Награды финансовых инноваций (Financial Innovation Award) за создание системы электронной торговли различными активами для корпоративных клиентов и финансовых институтов Sberbank Markets. Церемония награждения лауреатов состоялась в Лондоне.

Предоставляя онлайн-доступ к инструментам валютного и денежного рынка, платформа Sberbank Markets с помощью сложных математических алгоритмов автоматически анализирует доступную внутреннюю и внешнюю рыночную ликвидность и предоставляет персонализированные цены клиентам и контрагентам. Подтверждение и обработка сделок полностью автоматизированы. Это обеспечивает для клиентов безопасность, прозрачность и простоту совершения сделок. На сегодняшний день к платформе Sberbank Markets подключились напрямую более 1300 клиентов, а также платформа обеспечивает персонализированное ценообразование конверсионных операций в ряде других каналов банка: в частности, в Сбербанк Бизнес Онлайн.

«Sberbank Markets — уникальный для России проект, который вывел Сбербанк на один уровень с мировыми лидерами финансовой индустрии, — отметил вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов. — Мы рады, что международные эксперты высоко оценили результаты нашей работы».

Премия Financial Innovation Awards вручается лучшим проектам в области банковского дела и финансов по всему миру. Организаторами премии выступают ассоциация UK Finance и Лондонский институт банковского дела и финансов (The London Institute of Banking & Finance).