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Система Sberbank Markets удостоена премии Financial Innovation Award

13 декабря 2017

Сбербанк удостоен международной Награды финансовых инноваций (Financial Innovation Award) за создание системы электронной торговли различными активами для корпоративных клиентов и финансовых институтов Sberbank Markets. Церемония награждения лауреатов состоялась в Лондоне.

Предоставляя онлайн-доступ к инструментам валютного и денежного рынка, платформа Sberbank Markets с помощью сложных математических алгоритмов автоматически анализирует доступную внутреннюю и внешнюю рыночную ликвидность и предоставляет персонализированные цены клиентам и контрагентам. Подтверждение и обработка сделок полностью автоматизированы. Это обеспечивает для клиентов безопасность, прозрачность и простоту совершения сделок. На сегодняшний день к платформе Sberbank Markets подключились напрямую более 1300 клиентов, а также платформа обеспечивает персонализированное ценообразование конверсионных операций в ряде других каналов банка: в частности, в Сбербанк Бизнес Онлайн.

«Sberbank Markets — уникальный для России проект, который вывел Сбербанк на один уровень с мировыми лидерами финансовой индустрии, — отметил вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов. — Мы рады, что международные эксперты высоко оценили результаты нашей работы».

Премия Financial Innovation Awards вручается лучшим проектам в области банковского дела и финансов по всему миру. Организаторами премии выступают ассоциация UK Finance и Лондонский институт банковского дела и финансов (The London Institute of Banking & Finance).

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

/ СИА /
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