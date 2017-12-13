Более 13 млн рублей долга по зарплате вернули работникам завода в Иркутской области

Прокуратура г. Черемхово в ходе проведения проверки выявила нарушения законодательства об оплате труда в ООО «Черемховский механический завод», в отношении которого в ноябре 2016 года введена процедура конкурсного производства.

Установлено, что по состоянию на июль 2017 года задолженность по заработной плате, компенсации за неиспользуемый отпуск, выплате выходного пособия и алиментам составляла более 13 млн рублей перед 183 работниками завода.

В целях устранения нарушений законодательства о труде прокуратура города неоднократно принимала меры реагирования.

По требованию прокуратуры, генеральный директор завода признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение),, пишет пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.. За допущенные нарушения трудового законодательства руководитель предприятия дисквалифицирована сроком на 1 год.

Также прокурор города внес конкурсному управляющему ООО «Черемховский механический завод» 5 представлений об устранении нарушений трудового законодательства, законодательства о несостоятельности, в том числе в части непринятия должных мер по реализации имущества, не подачи сведений о задолженности по заработной плате в органы Росстата. Бывший арбитражный управляющий привлечен к дисциплинарной ответственности.

За период образования задолженности в мировой суд в интересах работников направлено 80 заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании заработной платы на сумму более 3, 4 млн рублей. Все заявления рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из иной личной заинтересованности руководителем организации). В настоящее время расследование уголовного дела прекращено в связи с погашением задолженности.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Черемховский механический завод» погашена в полном объеме.