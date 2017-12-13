Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов серии «Народные промыслы»

АО «Россельхозбанк» объявляет о поступлении монет серии «Народные промыслы» (Токелау) Жостово-14, Хохлома-14, Гжель-14, Палех-14 номиналом 2 NZD.
Каждая монета вложена в бархатный футляр и имеет сертификат подлинности, подтверждающий ее основные характеристики. Такое приобретение может стать как предметом коллекционирования, так и отличным ценным подарком для партнеров и близких людей, кроме того они являются надежным инвестиционным инструментом.
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Хохлома-14 Серия «Народные промыслы» (Токелау)
Номинал на монете, ед. нац. валюты –2 NZD
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Гжель-14 Серия «Народные промыслы» (Токелау)
Номинал на монете, ед. нац. валюты –2 NZD
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Жостово-14 Серия «Народные промыслы» (Токелау)
Номинал на монете, ед. нац. валюты – 2 NZD
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Палех-14 Серия «Народные промыслы» (Токелау)
Номинал на монете, ед. нац. валюты – 2 NZD
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Россельхозбанк и дальше будет продолжать радовать своих настоящих и будущих клиентов ассортиментом и ценами на монеты из драгоценных металлов.
Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по тел.: (3952) 50-33-25, (3952) 33-58-31, в городе Ангарске по тел.: (3955) 66-12-60, в городе Усолье-Сибирское по тел. (39543) 621-42, 637-24.
Актуальную информацию о котировках на монеты из драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк» можно получить на официальном сайте банка по ссылке: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал свою работу в 2005 году. В настоящее время в Иркутской области работают 17 офисов.